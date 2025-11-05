Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı

Sudan'da paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) geçtiğimiz hafta el Faşir kentinin kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce sivil hayatını kaybetti.
DÜN RUANDA BUGÜN SUDAN
RSF toplu infazlar ve cinayetlerle Sudan'da sivilleri hedef alırken uydu görüntüleri bölgede kan gölleri oluştuğunu gösteriyor. Middle East Eye'ın belirttiğine göre Yale Üniversitesi İnsani Araştırma Laboratuvarı'ndan Nathaniel Raymond, bunu "Ruanda seviyesinde toplu imha" olarak nitelendirdi.
RSF yalnızca sivilleri öldürmüyor; kadınlara cinsel saldırılarda bulunuyor, işkence ediyor. Sudan'da açıkça soykırım suçu işleyen RSF tüm bunları kendi başına yapmıyor. Bilindiği üzere arkasında Birleşik Arap Emirleri'nin (BAE) desteği var. Peki Sudan'da neler oluyor? BAE neden RSF'ye soykırım desteği veriyor?
SUDAN'DA NELER OLUYOR?
1956'da İngiltere ve Mısır'dan bağımsızlığını kazanan Sudan, 1989 yılında seçilmiş hükümeti deviren Ömer Hasan el-Beşir tarafından 30 yıl boyunca yönetildi. 2003-2005 yılları arasında Darfur'da sivillere yönelik toplu katliam ve yağma eylemlerine göz yummakla suçlanan Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçlamasıyla yargılandı ve 2019'daki halk ayaklanmasının ardından ordu tarafından görevden alındı.
KİM BU HEMEDTİ?
Sudan'ın uzun vadeli demokrasiye doğru attığı adımlar Ekim 2002'de askeri komutan Abdulfettah el-Burhan'ın kontrolü ele geçirmesiyle sona erdi. "Hemedti" ismiyle bilinen RSF lideri General Muhammed Hamdan Dagalo ise Burhan'ın yardımcılığına getirildi.
Yeni askeri hükümet olağanüstü hal ilan etti, sivil liderleri tutukladı, gösterileri bastırırken Körfez'le bağlar kurdu.
2023'TE PATLAK VEREN İÇ SAVAŞ
Sudan'da 2023'te patlak veren iç savaşta ilk ateşi kimin açtığı bilinmese de Hemedti'nin RSF ile Sudan ordusu arasında paramiliter gücün ulusal orduya entegrasyonu konusunda kriz çıktı.
15 Nisan 2023'te RSF güçleri Burhan'ın ikametgahına doğru ilerledi. Bunun ardından çatışmalar başlarken paramiliter güçler Hartum'un büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi ve Sudan hükümeti Port Sudan'a kaçmak zorunda kalırken iç savaş büyüdü.
İki yıldan fazla bir süre içinde binlerce Sudanlı hayatını kaybetti.
SON KALE EL FAŞİR
Kuzey Darfur'daki El Faşir Sudan ordusunun batıdaki son kalesiydi. Middle East Eye'ın belirttiğine göre RSF birliklerinin 2024 Mayıs ayında şehri kuşatmasının ardından bir milyondan fazla insanın şehirde mahsur kaldığı düşünülüyor. Ekim ayı sonunda RSF'nin eline geçene kadar şehir 500 günden fazla kuşatma altında kaldı.