Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı

Sudan, AFP

RSF NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Beşir 2000'li yılların başında Darfurlu isyancı grupların yoksulluk ve ötekileştirmeye karşı başlattığı protesto gösterilerini bastırmak için Arap güçlerinden oluşan Cancavid grubunu harekete geçirmişti. RSF de bu grubun içinden doğdu.

HEMEDTİ'NİN SERVETİNİN KAYNAĞI BAE

2013'te Hemedti'nin komutanlığında yeniden yapılandırılan RSF, Beşir'in kullanabileceği bir güç haline geldi. Hamedti ise BAE'de finansal bağları olan ve altın ticareti yapan bir iş insanına dönüştü. Hamedti'nin 2023'teki servetinin 7 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

BAE BAĞLANTILARI TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

BAE Sudan iç savaşına müdahil olduğunu inkar etse de RSF'ye askeri destek sağladığı biliniyor. Middle East Eye, BAE'nin Ocak 2024'te komşu Libya, Çad, Uganda ve Somali'nin ayrılıkçı bölgeleri üzerinden karışık tedarik hatları ve ittifaklar ağı aracılığıyla RSF'ye silah tedarik ettiğini bildirdi.

Temmuz 2024'te sızdırılan BM Güvenlik Konseyi belgelerine göre, RSF ile bağlantılı bir uçak enkazında Emirlik pasaportları bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Mayıs 2025'te BAE'nin Darfur'a gelişmiş Çin yapımı silahlar gönderdiğini tespit etti.

İnsan hakları örgütü, Çin devlet şirketi Norinco Group tarafından üretilen güdümlü bombalar ve obüsleri tespit ettiğini açıkladı. Middle East Eye daha önce bunların Sudan'da kullanıldığını bildirmişti

Wall Street Journal'ın haberine göre Ekim 2025'te ABD istihbarat teşkilatları, BAE'nin RSF'ye Çin yapımı insansız hava araçları ve diğer silah sistemlerinin tedarikini artırdığını bildirdi.

BAE'nin Sudan'da iki üssü bulunuyor: Güney Darfur'daki Nyala ve el-Faşir'e 200 km uzaklıktaki el-Malha. Bu üssü ikmal ve istihbarat amaçlı kullanıyor.

Ayrıca Somali'nin Bosaso kentindeki üssünü Kolombiyalı paralı askerlerin geçişi, düzenli nakliye uçuşları ve kargo taşımacılığı için kullanıyor.