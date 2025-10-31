PODCAST CANLI YAYIN

Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği

Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) resmen soykırım yapıyor. Soykırımın arkasındaki el ise Birleşik Arap Emirlikleri. RSF’nin Sudan’da sivilleri vahşice katlettiği görüntüler dünyada infiale yol açarken BAE ise arka planda RSF’ye savaş teçhizatı sağlıyor. Takvim.com.tr RSF-BAE ilişkisinin tüm detaylarını inceledi. İşte altın kaçakçısı RSF lideri Muhammed Hamdan’ın altın madenlerinden, BAE’nin gizlice ele geçirdiği madenlere ve İngiltere'nin desteğine RSF-BAE’nin soykırım ortaklığı…

Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) kabusu devam ediyor. Eş Faşir kentini resmen kuşatan RSF, Darfur bölgesinde resmen soykırım yapıyor.

Sudan'da RSF güçleri, AFPSudan'da RSF güçleri, AFP

SUDAN'DA SOYKIRIM

Ebu Lulu olarak bilinen Sudanlı paramiliter komutanın sivilleri vahşice öldürdüğü görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Videolar ve görgü tanıklarının ifadeleri, siperlerin cesetlerle dolu olduğunu ve paramiliter güç olan Hızlı Destek Güçleri (RSF) savaşçılarının sivilleri kaçarken avladığını gösteriyor.

Sudan'da RSF güçleri, AFPSudan'da RSF güçleri, AFP

SOYKIRIMI BAE FONLUYOR

Sudan'da orduya savaş açan paramiliterlere dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Pek çok ülke ise RSF'ye silah sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

İNGİLTERE'DEN ASKERİ TEÇHİZAT

RSF'nin zulmü karşısında artık yalnızca BAE değil, İngiltere de tepki görüyor. Londra'da hükümet, RSF tarafından İngiliz yapımı askeri teçhizat kullanıldığına dair haberlerle ilgili sorularla karşı karşıya.

İç savaş Sudan'ı kana buladı

ÇİN İHA'LARINI DA BAE SAĞLADI

ABD istihbarat teşkilatları, BAE'nin Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (RSF) Çin yapımı insansız hava araçları ve diğer silah sistemlerinin tedarikini artırdığını ekim ayında bildirmişti.

Wall Street Journal'ın yayımladığı bir rapora göre, Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı istihbarat bürosu, Darfur'da soykırım yapmakla suçlanan isyancı gruba BAE'den silah akışında artış olduğunu bildirdi.

Sevk edilen malzemeler arasında gelişmiş Çin yapımı insansız hava araçlarının yanı sıra küçük silahlar, ağır makineli tüfekler, araçlar, toplar, havan topları ve mühimmat da yer alıyor.

Sudan'da RSF'nin yol açtığı yıkım, AFPSudan'da RSF'nin yol açtığı yıkım, AFP

Peki BAE neden Sudan'daki soykırımı finanse ediyor?

SUDAN'DAN MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE ALTIN

Sudan'da milyarlarca dolar değerinde altın dünyada pek çok bölgeye akıyor ve RSF soykırımı finanse etmek için altını kullanıyor.

Altın, on binlerce sivili öldüren ve 11 milyon kişiyi evlerinden eden insansız hava araçlarının, silahların ve füzelerin finansmanına yardımcı oluyor.

Sudan'da RSF'nin yol açtığı yıkım, AFPSudan'da RSF'nin yol açtığı yıkım, AFP

TERÖR LİDERİ ALTIN KAÇAKÇISI

Grubun komutanı Muhammed Hamdan, 2017 yılında Sudan'ın en kazançlı altın madenlerinden birini ele geçirdikten sonra güçleri özellikle güçlenen bir deve tüccarı ve savaş ağası. 2019'da The New York Times'a verdiği bir röportajda, "Hiçbir şey değil, sadece bize ait Darfur'daki bir bölge" demiş ve önemini küçümsemeye çalışmıştı.

Maden, silahlı grubu RSF'yi güçlü bir güce dönüştüren milyar dolarlık bir imparatorluğun temel taşı haline geldi. General Hamdan daha sonra madeni hükümete 200 milyon dolara sattı ve bu da ona daha fazla silah ve siyasi nüfuz kazandırdı.

BM, General Hamdan'ın 2017 yılında Darfur'da büyük bir altın madenini ele geçirerek bir gecede Sudan'ın en büyük altın tüccarı haline gelmesinin ardından elde ettiği kârı, silah, nüfuz ve savaşçılar için ödeme yapan 50'ye yakın şirketten oluşan bir ağa aktardığını söylüyor.

Paramiliter gücü hızla büyüdü ve General Hamdan, Yemen'deki savaş için altın ve paralı asker temin ederek öyle zengin oldu ki 2019'da Sudan'ın çökmekte olan ekonomisini istikrara kavuşturmak için 1 milyar dolar teklif etti.

RSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştırRSF savaşçıları el-Feşir'in dışında insanların cesetleri arasında yürüyor, Fotoğraf Middle Eas Eye'dan alınmıştır

RSF'NİN KRİTİK MERKEZİ BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Hamdan ve akrabalarının kontrolündeki paravan şirketleri kullanarak altın satışı ve silah alımı yapan RSF için önemli bir merkez olduğu belirtiliyor. Savaş başladığından beri ABD, çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve çoğunlukla altın ticaretiyle bağlantıları nedeniyle 11 RSF şirketine yaptırım uyguladı.

RSF'nin Darfur'daki zorlu ama kazançlı altın madenlerinden yüzlerce kilometre uzakta, ordunun savaşmaya devam etmesine yardımcı olan modern, endüstriyel bir altın madeni bulunuyor. Adı Kush olan maden, dev ekskavatörler ve pahalı makinelerle altın çıkarıyor ve Sudan'ın savaş zamanı hükümetine değerli gelir sağlıyor.

RSF, APRSF, AP

ALTIN MADENLERİ GİZLİCE BAE'YE GEÇTİ

Başkentten 350 kilometre uzakta, çölde bulunan madenin, Sovyet sonrası Rusya'daki çalkantılarda öne çıkan, Kremlin'le bağlantıları olan Rus maden yöneticisi Boris Ivanov tarafından kontrol edildiğini düşünüyorlardı.

Ancak 2021 yılında Sudan hükümet yetkilileri daha yakından baktıklarında, madenin aslında düşmanlarını destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen gizemli yeni yatırımcıların eline geçtiğini keşfettiler.

Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyorSudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor

