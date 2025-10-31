Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği

Altın, on binlerce sivili öldüren ve 11 milyon kişiyi evlerinden eden insansız hava araçlarının, silahların ve füzelerin finansmanına yardımcı oluyor.

Sudan 'da milyarlarca dolar değerinde altın dünyada pek çok bölgeye akıyor ve RSF soykırımı finanse etmek için altını kullanıyor.

Sudan'da RSF'nin yol açtığı yıkım, AFP

TERÖR LİDERİ ALTIN KAÇAKÇISI

Grubun komutanı Muhammed Hamdan, 2017 yılında Sudan'ın en kazançlı altın madenlerinden birini ele geçirdikten sonra güçleri özellikle güçlenen bir deve tüccarı ve savaş ağası. 2019'da The New York Times'a verdiği bir röportajda, "Hiçbir şey değil, sadece bize ait Darfur'daki bir bölge" demiş ve önemini küçümsemeye çalışmıştı.

Maden, silahlı grubu RSF'yi güçlü bir güce dönüştüren milyar dolarlık bir imparatorluğun temel taşı haline geldi. General Hamdan daha sonra madeni hükümete 200 milyon dolara sattı ve bu da ona daha fazla silah ve siyasi nüfuz kazandırdı.

BM, General Hamdan'ın 2017 yılında Darfur'da büyük bir altın madenini ele geçirerek bir gecede Sudan'ın en büyük altın tüccarı haline gelmesinin ardından elde ettiği kârı, silah, nüfuz ve savaşçılar için ödeme yapan 50'ye yakın şirketten oluşan bir ağa aktardığını söylüyor.

Paramiliter gücü hızla büyüdü ve General Hamdan, Yemen'deki savaş için altın ve paralı asker temin ederek öyle zengin oldu ki 2019'da Sudan'ın çökmekte olan ekonomisini istikrara kavuşturmak için 1 milyar dolar teklif etti.