Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği

Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) kabusu devam ediyor. Eş Faşir kentini resmen kuşatan RSF, Darfur bölgesinde resmen soykırım yapıyor.
SUDAN'DA SOYKIRIM
Ebu Lulu olarak bilinen Sudanlı paramiliter komutanın sivilleri vahşice öldürdüğü görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.
Videolar ve görgü tanıklarının ifadeleri, siperlerin cesetlerle dolu olduğunu ve paramiliter güç olan Hızlı Destek Güçleri (RSF) savaşçılarının sivilleri kaçarken avladığını gösteriyor.
SOYKIRIMI BAE FONLUYOR
Sudan'da orduya savaş açan paramiliterlere dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Pek çok ülke ise RSF'ye silah sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurma çağrısı yaptı.
İNGİLTERE'DEN ASKERİ TEÇHİZAT
RSF'nin zulmü karşısında artık yalnızca BAE değil, İngiltere de tepki görüyor. Londra'da hükümet, RSF tarafından İngiliz yapımı askeri teçhizat kullanıldığına dair haberlerle ilgili sorularla karşı karşıya.İç savaş Sudan'ı kana buladı
ÇİN İHA'LARINI DA BAE SAĞLADI
ABD istihbarat teşkilatları, BAE'nin Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (RSF) Çin yapımı insansız hava araçları ve diğer silah sistemlerinin tedarikini artırdığını ekim ayında bildirmişti.
Wall Street Journal'ın yayımladığı bir rapora göre, Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı istihbarat bürosu, Darfur'da soykırım yapmakla suçlanan isyancı gruba BAE'den silah akışında artış olduğunu bildirdi.
Sevk edilen malzemeler arasında gelişmiş Çin yapımı insansız hava araçlarının yanı sıra küçük silahlar, ağır makineli tüfekler, araçlar, toplar, havan topları ve mühimmat da yer alıyor.