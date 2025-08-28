PODCAST CANLI YAYIN

Putin ve Kim Şi’nin baş davetlisi! Çin’den 10 bin asker ve 100 uçaklı gövde gösterisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cİnping’in baş davetlisi olarak 3 Eylül’de Pekin’de düzenlenecek olan geçit töreninde boy gösterecek. 10 binden fazla asker, 100'den fazla uçak ve yüzlerce kara teçhizatının yer alacağı 70 dakikalık geçit töreninde Batı’ya net bir mesaj verilecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Çin'in devasa askeri geçit törenine katılacak 24'ten fazla yabancı lider arasında yer alacağını duyurdu.

Cinping, Takvim Fotoğraf ArşiviCinping, Takvim Fotoğraf Arşivi

Şİ'NİN BAŞ DAVETLİSİ PUTİN VE KİM

3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenecek geçit töreni, Japonya'nın resmen teslim olmasının ardından II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'de düzenlenen anma etkinliklerinin bir parçası.

Kim ve Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviKim ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

KİM EN SON RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim'in katılımını doğruladı. Bu, Kuzey Kore liderinin 2019'dan bu yana Çin'e yapacağı ilk ziyaret olacak. 2011'de iktidara geldiğinden bu yana yalnızca 10 yurt dışı seyahatine çıkan Kim, en son 2023'te Rusya'nın en doğusundaki ücra bir uzay üssünde Putin'le görüşmek üzere izole ülkesinden ayrılmıştı.

TRUMP KİM'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçit töreninde dünyanın en ağır yaptırımlara tabi rejiminin lideri olan Şi, Putin ve Kim ile birlikte boy gösterecek. Kim'in geçit törenine katılacağı yönündeki teyit, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Kuzey Kore lideriyle görüşmek istediğini söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Putin ve Şi, ReutersPutin ve Şi, Reuters

"TRUMP İTTİFAKLARI ALTÜST ETTİKTEN HEMEN SONRA"

ABD medya kuruluşu CNN, "Pekin, Trump'ın ABD ittifaklarını ve ortaklıklarını altüst ettiği, jeopolitik belirsizliğin arttığı bir dönemde askeri güç gösterisinde bulunuyor. Bu durum, Çin'in Tayvan'a karşı giderek daha iddialı bir duruş sergilemesi ve komşu ülkelerle yaşadığı toprak anlaşmazlıklarıyla da örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

26 LİDER KATILACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, geçit törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de aralarında bulunduğu 26 yabancı devlet ve hükümet başkanının katılacağını söyledi.

Modi, ReutersModi, Reuters

ŞERİF VAR MODİ YOK

Bu hafta sonu Şanghay İş birliği Örgütü zirvesi için Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek olan Pakistan'ın ezeli rakibi Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, geçit törenine katılacak liderler arasında yer almıyor.

2021 yılında askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrilmesinin ardından ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapan Myanmar cunta lideri Min Aung Hlaing de etkinliğe katılacak.

Diğer konuklar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico da yer alıyor.

10 BİN ASKER, 100 UÇAK, YÜZLERCE TEÇHİZAT

Çarşamba günü düzenlenecek 70 dakikalık geçit töreninde 10 binden fazla asker, 100'den fazla uçak ve yüzlerce kara teçhizatı yer alacak. Törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) modernizasyonunu yönetiminin temel misyonu haline getiren Şi yönetimindeki Çin'in artan askeri gücü sergilenecek.

Gösterinin kareografisi Çin'in hızla ilerleyen askeri teknolojisine nadir bir bakış sunacak. Yetkililer, sergilenen tüm ekipmanların yerli üretim ve şu anda hizmette olduğunu, son teknoloji insansız hava araçlarından elektronik sinyal bozma sistemlerine, hipersonik silahlardan hava savunma ve füze savunma teknolojilerine ve stratejik füzelere kadar pek çoğunun ilk kez görücüye çıktığını belirtti.

