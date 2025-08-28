Putin ve Kim Şi’nin baş davetlisi! Çin’den 10 bin asker ve 100 uçaklı gövde gösterisi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in önümüzdeki hafta Çin'in devasa askeri geçit törenine katılacak 24'ten fazla yabancı lider arasında yer alacağını duyurdu.

Kim ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

KİM EN SON RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim'in katılımını doğruladı. Bu, Kuzey Kore liderinin 2019'dan bu yana Çin'e yapacağı ilk ziyaret olacak. 2011'de iktidara geldiğinden bu yana yalnızca 10 yurt dışı seyahatine çıkan Kim, en son 2023'te Rusya'nın en doğusundaki ücra bir uzay üssünde Putin'le görüşmek üzere izole ülkesinden ayrılmıştı.

TRUMP KİM'LE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçit töreninde dünyanın en ağır yaptırımlara tabi rejiminin lideri olan Şi, Putin ve Kim ile birlikte boy gösterecek. Kim'in geçit törenine katılacağı yönündeki teyit, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Kuzey Kore lideriyle görüşmek istediğini söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.