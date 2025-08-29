PODCAST CANLI YAYIN

Polonya'da F-16 uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında ülkeye ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilot ise hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Polonya'da F-16 uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

Polonya'nın PAP haber ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Bakan Fidan'dan terör devleti İsrail'e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Türk Telekom
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Kartal'dan Avrupa'ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"in yayın tarihi belli oldu!
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan'da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı