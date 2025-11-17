PODCAST CANLI YAYIN

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde bulunan bir bakır madeninde meydana gelen göçük büyük bir faciaya yol açtı. Yetkililer, göçük altında kalan 32 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kongo'da maden faciası: Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 32 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, şu ana kadar 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle bölgeye giriş resmi olarak yasaklanmış olmasına rağmen, kaçak madenciler taş ocağına zorla girdiler" açıklamasında bulundu.

Mayonde, olayın sorumlularını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

