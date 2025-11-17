Kongo'da maden faciası: Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 32 işçi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 32 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: İHA

Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, şu ana kadar 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Şiddetli yağmur ve heyelan riski nedeniyle bölgeye giriş resmi olarak yasaklanmış olmasına rağmen, kaçak madenciler taş ocağına zorla girdiler" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: İHA

Mayonde, olayın sorumlularını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.