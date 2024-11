Cumhuriyetçileri karıştırdı adaylıktan çekildi! Matt Gaetz’in yerine Pam Bondi

ABD'de Donald Trump'ın adalet bakanlığı için önerdiği ve sapkınlık iddialarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.

CUMHURİYETÇİLER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Cinsel taciz, seks ticareti ve yasa dışı uyuşturucudan soruşturma geçiren Matt Gaetz Cumhuriyetçiler arasında da tartışmaya sebep olmuştu. Cumhuriyetçiler Matt Gaetz'in adaylığına karşı çıkarken Temsilcisi Taylor Greene ise Gaetz ise Cumhuriyetçileri açıkça tehdit etmişti. Taylor Greene, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yönelik çok sayıda saldırı ve cinsel taciz ihbarı olduğunu iddia ettiği olayların benzer şekilde tam olarak açıklanmasını talep etmiş ve yolun Epstein dosyalarına kadar gidebileceğini söylemişti.

MATT GAETZ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Gaetz'in adaylıktan çekilmesinin ardından Trump, Gaetz'i başka bir muhafazakar favoriyle değiştirmek için hızla harekete geçti ve sosyal medyada Florida'nın eski başsavcısı ve ilk azil davasında savunma avukatlarından biri olan Pam Bondi'yi ABD başsavcısı olarak aday göstermeyi planladığını duyurdu.

Senato'yu ziyaret ettikten bir gün sonra çekildiğini duyuran Gaetz, Cumhuriyetçi arkadaşları arasında destek gördüğünü iddia etti. Ancak Gaetz'in aslında Senato onayını kazanmak için yeterli oyu toplamakta zorlandığını fark ettiği ve bu yüzden adaylıktan çekildiği düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gaetz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Momentum güçlü olsa da onayımın Trump/Vance Geçişinin kritik çalışmalarına haksız yere dikkat dağıttığı açık. Gereksiz yere uzayan bir Washington kavgasına zaman harcamak yok, bu nedenle Adalet Bakanı olarak görev yapma değerlendirmesinden adımı geri çekiyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı 1. Günden itibaren hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Trump ise Gaetz'in paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "Matt'in harika bir geleceği var ve onun yapacağı tüm harika şeyleri izlemeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini yazdı.

YENİ ADAY PAM BONDI

Donald Trump, eski kongre üyesi Matt Gaetz'in çekilmesinden saatler sonra, eski Florida başsavcısı Pam Bondi'yi bir sonraki ABD başsavcısı olarak aday göstermeyi planladığını duyurdu.

TRUMP'IN SADIK YOLDAŞI

59 yaşındaki Bondi, Trump'ın ilk azil davası sırasında savunma ekibinde görev alan uzun süredir ona sadık bir isim. Trump, Truth Social'da yayınlanan bir gönderide, "Uzun süredir, partizan Adalet Bakanlığı bana ve diğer Cumhuriyetçilere karşı silah olarak kullanıldı. Artık değil. Pam, Adalet Bakanlığı'nı Suçla Mücadele ve Amerika'yı Tekrar Güvenli Hale Getirme amacına yeniden odaklayacak. Pam'i yıllardır tanıyorum. O zeki ve sert biri ve Başsavcı olarak harika bir iş çıkaracak bir AMERİKA ÖNCE Savaşçısı!" ifadelerini kullandı.

İLK KADIN FLORIDA BAŞSAVCISI

Bondi, 2010 yılında Florida başsavcısı seçilen ilk kadın oldu ve iki dönem görev yaptı. America First Policy Institute'taki Center for Litigation ve Center for Law and Justice'de liderlik rolleri üstlendi.

Bondi ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'ın yeni gelen özel kalemi olarak seçtiği Susie Wiles'ın bir zamanlar çalıştığı güçlü bir lobi şirketi olan Ballard Partners'da ortak. Şirketin web sitesinde Bondi, kurumsal düzenleme uyum uygulamasının başkanı olarak listeleniyor. Adalet Bakanlığı belgelerine göre, 2019 ve 2020'nin bazı kısımlarında Washington'daki Katar Büyükelçiliği'nde "insan ticaretiyle mücadele çabaları" için çalışmak üzere kayıtlıydı. Ayrıca General Motors ve Amazon için de lobi çalışmalarında yer aldı.