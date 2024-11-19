Trump’ın Kabine’sinde pedofili mi var? Adalet bakanlığına aday olan Matt Gaetz için flaş iddia

Donald Trump'ın, adalet bakanlığı koltuğu için önerdiği Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD basını Gaetz'in reşit olmayan bir genç kızla cinsel ilişkiye girdiği iddialarıyla çalkalanıyor.

Matt Gaetz, AFP

REŞİT OLMAYAN KIZLA CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Florida avukatı Joel Leppard, The Washington Post'a verdiği bir röportajda, müvekkillerinden birinin, Gaetz'in Temmuz 2017'de uyuşturucunun kol gezdiği bir partide küçük bir kızla cinsel ilişkiye girdiğine şahit olduğunu söyledi. Gaetz'in o sırada kızın yaşının farkında olmadığı ancak daha sonra reşit olmadığını öğrendiği belirtildi.

TRUMP'IN BAKANI SEKS PARTİSİNDE

Bu kadın ve yine Leppard tarafından temsil edilen ikinci bir kadın, Gaetzin kendilerine "seks partilerine" katılan diğer kişilerle cinsel ilişkiye girmeleri için para verdiğini söyledi. Ödemelerin Venmo veya diğer araçlar üzerinden, Gaetz'in "evlatlık oğlu" olarak bilinen Nestor Galban'ın PayPal hesabı da dahil olmak üzere yapıldığı belirtildi.

Matt Gaetz, Reuters

GAETZ PARTİDEKİLERİ UYUŞTURUCU KULLANMAYA MI ZORLADI?

Gaetz'in Leppard'ın müvekkillerine bu partilerde uyuşturucu kullanmaları için asla baskı yapmadığı fakat partilerde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu belirtildi. Avukatın ifadesine göre, House araştırmacıları Gaetz'in uyuşturucu kullandığına dair işaretler gösterip göstermediğini sorduğunda kadınlar olumlu yanıt verdi.

Donald Trump Gaetz'in adaylığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Gaetz'in adaylığı Senato'daki Cumhuriyetçiler arasında dahi şok ve öfkeyle karşılandı. Pek çok kişi, Gaetz'in onaylanması için gereken 50 oyu alacağından şüphe duyuyor.

Matt Gaetz, AFP

SEKS TİCARETİ, CİNSEL İSTİSMAR, YASADIŞI UYUŞTURUCU

Adalet Bakanlığı tarafından bir seks ticareti davasında soruşturulan ve hakkındaki suçlamaların düştüğü Gaetz, ayrıca cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve diğer etik ihlal iddiaları nedeniyle Temsilciler Meclisi etik komitesi tarafından soruşturma altındaydı.