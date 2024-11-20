Cumhuriyetçi Parti’de Matt Gaetz krizi! Trump’ın atamasına karşı çıkanlara Jeffrey Epstein tehdidi

ABD'de 5 Kasım seçimlerini kazanan eski Başkan Donald Trump 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken Cumhuriyetçilerde Kabine krizi patlak verdi.

Trump’ın geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı için önerdiği Matt Gaetz, Cumhuriyetçi Parti içinde şok etkisi yaratmıştı. Seks ticareti, cinsel istismar ve yasa dışı uyuşturucu kullanımından soruşturmaya alınan Gaetz’in adaylığı Cumhuriyetçi Parti’de yeni krizlere yol açmaya devam ediyor, Reuters

CUMHURİYETÇİ PARTİ'DE MATT GAETZ KRİZİ

Trump'ın geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı için önerdiği Matt Gaetz, Cumhuriyetçi Parti içinde şok etkisi yaratmıştı. Seks ticareti, cinsel istismar ve yasa dışı uyuşturucu kullanımından soruşturmaya alınan Gaetz'in adaylığı Cumhuriyetçi Parti'de yeni krizlere yol açmaya devam ediyor.

CUMHURİYETÇİLERE TACİZ DOSYALI TEHDİT

Cumhuriyetçiler Matt Gaetz'in adaylığına karşı çıkıyor. ABD Temsilcisi Taylor Greene ise Gaetz'in adaylığına karşı çıkan Cumhuriyetçileri açıkça tehdit etti. Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi kongre üyesi Taylor Greene, Donald Trump'ın zor durumdaki başsavcı adayı Matt Gaetz adına Cumhuriyetçi meslektaşlarına tuhaf bir meydan okumayla müdahale etti.

Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi kongre üyesi Taylor Greene, Donald Trump'ın zor durumdaki başsavcı adayı Matt Gaetz adına Cumhuriyetçi meslektaşlarına tuhaf bir meydan okumayla müdahale etti, Reuters

Gaetz'in adaylığını düşürebilecek cinsel suiistimal iddialarına ilişkin bir kongre raporunun yayımlanması için baskıların yoğunlaştığı bir ortamda Taylor Greene, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yönelik çok sayıda saldırı ve cinsel taciz ihbarı olduğunu iddia ettiği olayların benzer şekilde tam olarak açıklanmasını talep etti.

"TRUMP'IN ATAMASINA KARŞI ÇIKACAKSAK EPSTEIN DOSYASINI DA AÇALIM"

Taylor Greene bir paylaşımında "Meclis ve Senato'daki Cumhuriyetçi meslektaşlarıma sesleniyorum, eğer etik raporlarını yayımlayacak ve Trump'ın atadığı kendi üyelerimizi parçalayacaksak o zaman hepsini Amerikan halkının görmesi için ortaya koyun" ifadelerini kullandı.

Taylor Greene bir paylaşımında “Meclis ve Senato'daki Cumhuriyetçi meslektaşlarıma sesleniyorum, eğer etik raporlarını yayımlayacak ve Trump'ın atadığı kendi üyelerimizi parçalayacaksak o zaman hepsini Amerikan halkının görmesi için ortaya koyun” ifadelerini kullandı, Reuters

Greene paylaşımında ayrıca kendisi hakkında da bir rapor olduğunu doğruladı ve "Evet... benimki de dahil olmak üzere tüm etik raporları ve iddialar, vergi mükelleflerinin parasıyla mağdurlara gizlice ödenen tüm cinsel taciz ve saldırı iddialarınız, tüm Jeffrey Epstein dosyaları, kasetler, kayıtlar, tanık görüşmeleri ama sadece bunlar değil, daha fazlası var, Epstein tek varlık değildi/değil. Eğer dans edeceksek, hepimiz güneş ışığında dans edelim" ifadelerine yer verdi.

Jeffrey Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

Taylor Greene'in müdahalesi, Trump'ın Gaetz'i Amerika'nın en üst düzey hukuk yetkilisi olarak aday göstermesinin Cumhuriyetçi saflarda yarattığı çatlakları gözler önüne serdi.

SEKS TİCARETİ, CİNSEL İSTİSMAR VE YASADIŞI UYUŞTURUCUDAN SORUŞTURMA

Gaetz'in 2017 yılında aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu iki kadına seks için para ödediği iddiaları nedeniyle belgenin kendisine büyük zarar vereceği düşünülüyor. Belgede ayrıca ekstazi de dahil olmak üzere uyuşturucu kullandığı da belirtiliyor. Söz konusu iddialar, FBI tarafından Gaetz'in seks ticareti yaptığından şüphelenilen bir olaya karışmış olabileceğine dair yürütülen ve daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden düşürülen iki yıllık cezai soruşturmanın bir parçasını oluşturuyordu.