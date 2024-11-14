Trump adalet bakanını açıkladı! Matt Gaetz cumhuriyetçilerde şok etkisi: Seks ticareti, cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu…

ABD'de 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanan ve 47. Başkan olarak Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen Donald Trump Kabineye alacağı isimleri tek tek ilan ediyor. Trump'ın adalet bakanlığına önerdiği isim ise resmen şok etkisi yarattı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 16 Mayıs 2024 tarihinde New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesinde, evlilik dışı ilişkilerle bağlantılı sus payı ödemelerini örtbas ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın gün sonunda basına konuşmak üzere Florida Cumhuriyetçisi ABD Temsilcisi Matt Gaetz'in yanından geçiyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump 13 Kasım 2024'te ABD Adalet Bakanlığı için sağcı milletvekili Matt Gaetz'i aday gösterme niyetinde olduğunu açıkladı, AFP

TRUMP ADALET BAKANI ADAYINI DUYURDU

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Matt Gaetz, AFP

WASHINGTON'DA ŞOK ETKİSİ YARATAN KARAR

Donald Trump'ın aşırı sağcı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i adalet bakanı olarak aday gösterme kararı, seçilmiş başkanın kendi partisi de dahil olmak üzere Washington'da şok etkisi yarattı.

Trump çarşamba günü Gaetz'i, kürtaj, medeni haklar ve ilk değişiklik davaları da dahil olmak üzere kritik konularda hükümetin yasal pozisyonlarını yönlendiren bir rol olan adalet bakanlığına aday olarak seçtiğini duyurdu.

Alaska'dan Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski NBC News'e yaptığı açıklamada, "Bunun başsavcılık için ciddi bir adaylık olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Ciddi bir başsavcıya ihtiyacımız var. Ben de ciddi birini değerlendirme fırsatını dört gözle bekliyorum. Bu benim bingo kartımda yoktu." şeklinde konuştu.

SEKS TİCARETİ, CİNSEL İSTİSMAR, YASADIŞI UYUŞTURUCU

Adalet Bakanlığı tarafından bir seks ticareti davasında soruşturulan ve hakkındaki suçlamaların düştüğü Gaetz, ayrıca cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve diğer etik ihlal iddiaları nedeniyle Temsilciler Meclisi etik komitesi tarafından soruşturma altındaydı.

Matt Gaetz, Reuters

CUMHURİYETÇİLER DE ŞAŞKIN

Gaetz görevi kötüye kullandığını şiddetle reddetti.

Kendi partisi içinde bile şaşkınlık yaratan Gaetz'in Senato'dan onay alıp alamayacağı belirsiz.

Matt Gaetz, Reuters

"KRALİÇE 2. ELIZABETH İLE YEMEK YEME ŞANSI DAHA YÜKSEK"

Ohio'dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Max Miller Axios'a verdiği demeçte "Gaetz'in Kraliçe 2. Elizabeth ile yemek yeme şansının Senato tarafından onaylanmaktan daha yüksek olduğunu" söyledi.

Miller ayrıca Politico'ya Gaetz'in "yüzde sıfır şansı" olan "pervasız bir tercih" olduğunu söyledi.

Eski ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton ise Gaetz'in "Amerikan tarihindeki en kötü kabine adayı olduğunu" söyledi ve "Gaetz sadece bu iş için tamamen yetersiz değil, aynı zamanda karakter sahibi de değil. Ahlaki açıdan çok kötü bir insan" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir Temsilciler Meclisi GOP üyesi Axios'a "Onun Temsilciler Meclisi'nden çıkmasını istiyorduk... Düşündüğümüz bu değildi." dedi.

DEMOKRATLARDAN AÇIKLAMA

Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi ise yaptığı açıklamada Trump ve Gaetz'in "kendilerini ve müttefiklerini korumak için Adalet Bakanlığını silah olarak kullanacaklarını" iddia etti.