Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret

Daha önce “YPG, PKK’dır” diyen Barrack bu kez çark etti ve “Artık PKK ile ilgileri yok, onlar bizim müttefikimiz.” dedi. Ağız değiştirmesiyle terör örgütlerine yaklaşımındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koyan Barrack, SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. YPG'nin işgal ettiği Haseke’de teröristlerle aynı karede poz veren ABD’li elçi, arkasında SDG'nin işgal ettiği bölgeleri gösteren haritayla kameralara gülümsedi.

YPG eksenli sorun giderek büyürken 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın yükümlülükleri yerine getirilmedi. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçtı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack. (AA)ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack. (AA)

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ

Daha önce "YPG, PKK'dır" diyen ve "Artık PKK ile ilgileri yok, onlar bizim müttefikimiz" diyerek ağız değiştiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, işgal edilen Haseke kentine giderek, örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi.

Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.

YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed (Takvim.com.tr)YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed (Takvim.com.tr)

Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.

İŞGAL HARİTASI ÖNÜNDE GÜLÜMSEYİP POZ VERDİ

Bir zamanlar "YPG PKK'dır" diyen Barrack, görüşmede YPG'nin işgal ettiği Haseke'deki harita önünde teröristlerle aynı karede poz verdi.

İşgal haritası önünde gülümsediği anları sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack, şu notu düştü:

"Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yaptık. Suriyelilerin, tüm Suriyelilerle birleşerek, iş birliğine dayalı barış ve refah için yenilenen çabalarda bulunmalarına olanak tanımak istiyoruz. Başkan Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verin' vizyonuna ivme kazandırdık."

Barrackın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriyede yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?Barrackın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriyede yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslarSDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar

