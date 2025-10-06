Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret

İşgal haritası önünde gülümsediği anları sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack, şu notu düştü:

"Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ederek Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yaptık. Suriyelilerin, tüm Suriyelilerle birleşerek, iş birliğine dayalı barış ve refah için yenilenen çabalarda bulunmalarına olanak tanımak istiyoruz. Başkan Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verin' vizyonuna ivme kazandırdık."