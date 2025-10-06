Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret

YPG eksenli sorun giderek büyürken 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın yükümlülükleri yerine getirilmedi. Ferhat Abdi Şahin ve YPG'li diğer elebaşları çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçtı.
AĞIZ DEĞİŞTİRDİ TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ
Daha önce "YPG, PKK'dır" diyen ve "Artık PKK ile ilgileri yok, onlar bizim müttefikimiz" diyerek ağız değiştiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, işgal edilen Haseke kentine giderek, örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi.
Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.
Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.