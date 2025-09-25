Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack, görüşmenin "destansı" olduğunu söyledi ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu ile ilgili açıklama yaptı.ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack’tan Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin açıklama
BARRACK'DAN SURİYE AÇIKLAMASI
Suriye ile ilgili çelişkili açıklamalarıyla Beyaz Saray'ın YPG/SDG'ye yönelik tutumu konusunda kafa karışıklığına yol açan Barrack, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından kritik bir açıklamaya imza attı.
CNN Türk'e konuşan Barrack, "Görüşme tek kelimeyle destansıydı. SDG entegrasyonunda hareketlenme olacak. F-35'ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım." dedi.
SURİYE'DEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Barrack, Suriye'deki dönüşüm sürecine ilişkin "Türkiye geleceğe bakma konusunda çok hevesli. Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye'nin burada payı çok büyük. Başkan Trump'ın Şara rejiminden yaptırımları kaldırmasına ikna olması gerçekten baya büyük bir olaydı. Çünkü burada çok fazla yardım aldılar. Türkiye'nin burada bütün bu yardımlarda çok büyük bir payı, çok kritik bir rolü vardı. Bebek adımları göreceğiz, daha hızlı ilerlemek istiyoruz ancak her şeye ihtiyaçları var şu an. Onların bir anayasaya ihtiyaçları var, kaynaklara ihtiyaçları var." dedi.
Suriye'de PYD/SDG'nin entegrasyonu için tarih veren Barrack, şu ifadeleri kullandı:
Doğuda, güneyde onların YPG'den kurtulması gerek. Orada YPG var, orada Hristiyanların haklarının korunması lazım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Ancak bugün en önemli noktalardan biri Suriye'nin iki ülke için de önemi, şu anda bağışçı diğer bütün ülkeler de bize destek sağladı. Şara rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum.
SDG'NİN ENTEGRASYONU NE ZAMAN OLACAK?
Barrack, SDG'nin entegrasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bence anlaşmayı kendileri yeniden hayata getirdiler. Şu anda gitgide iyileşiyor durum. Müzakereler sürüyor. Buradaki görüşmeler elbette çok karmaşık. Ancak herkes şu anda hazır. 'Hadi deneyelim' demeye hazırlar. Mazlum Abdi tarafından… Amiral Cooper, gerçekten harika bir lider. Ve Şara rejimi de burada nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini gayet iyi biliyor, kendi güvenilirliğini sağlamak için. Burada birazcık gecikildi ancak bu önemli bir alan ve azınlıklara nasıl davranmanız gerektiğini, bu sorunlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ben teşvik ediyorum ancak bence yılın sonundan önce burada bir çözüme varabileceğiz.