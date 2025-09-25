Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

SURİYE'DEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Barrack, Suriye'deki dönüşüm sürecine ilişkin "Türkiye geleceğe bakma konusunda çok hevesli. Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye'nin burada payı çok büyük. Başkan Trump'ın Şara rejiminden yaptırımları kaldırmasına ikna olması gerçekten baya büyük bir olaydı. Çünkü burada çok fazla yardım aldılar. Türkiye'nin burada bütün bu yardımlarda çok büyük bir payı, çok kritik bir rolü vardı. Bebek adımları göreceğiz, daha hızlı ilerlemek istiyoruz ancak her şeye ihtiyaçları var şu an. Onların bir anayasaya ihtiyaçları var, kaynaklara ihtiyaçları var." dedi.

Suriye'de PYD/SDG'nin entegrasyonu için tarih veren Barrack, şu ifadeleri kullandı:

Doğuda, güneyde onların YPG'den kurtulması gerek. Orada YPG var, orada Hristiyanların haklarının korunması lazım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Ancak bugün en önemli noktalardan biri Suriye'nin iki ülke için de önemi, şu anda bağışçı diğer bütün ülkeler de bize destek sağladı. Şara rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum.