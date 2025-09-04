SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar

İSRAİL'İN ROLÜ ABD'NİN ÇELİŞKİSİ YPG/SDG'yi destekleyen en önemli aktörlerden biri İsrail. Bölgedeki Dürzileri kışkırtan ve zaman zaman Şam'ı hedef alan İsrail, YPG üzerinden Esad sonrası Suriye'nin istikrar yolunu tıkamaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya rağmen, elindeki petrol ve enerji sahalarını Şam'a devretmeyen YPG, çeşitli manevralarla entegre olmaktan da kaçınıyor.

YPG KAŞINIYOR PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte TBMM 'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, örgütün Suriye kolu YPG/SDG mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Türkiye , hem içeride hem de sınır ötesinde terörü bitirme hedefiyle kararlı adımlar atarken, Suriye cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD'nin de tavrı çelişkilerle dolu. Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bir ay içinde söylemini değiştirdi.

Barrack, "Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek adeta yarı özerklik önerdi. Oysa kısa süre önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" demişti.

Dahası, Barrack "dün" "YPG, PKK'dır" derken "bugün" "YPG artık PKK ile ilişkili deği" ifadesini kullandı.

Barrack son olarak ise YPG/SDG'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden bir yapı olduğunu savunarak, "PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ya dayanıyordu ama bugün durum farklı." dedi.

ABD İSRAİL'DEN GAZ ALAN YPG TEHDİT SAVURUYOR

Bu çelişkili açıklamaların ardından YPG'den "bölücü" tehditler yükseldi. PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, "Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" diyerek Şam'ı tehdit etti.

YPG sözcüsü Siyamend Ali ise Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Şam'a ve Ankara'ya dönen kazanır. Kılıç kınından çıkarsa; kaleme ve kelama yer kalmaz." sözlerini hedef göstererek, "Bize karşı olası saldırılar tüm Suriye için kötü olur. Bize bir vurana biz 2 kat vururuz. Bu konuda çok netiz." ifadelerini kullandı.