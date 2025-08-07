Bakan Fidan ve Lavrov'dan Ukrayna teması | Gündem Putin-Trump zirvesinin adresi mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna meselesi hakkında telefon görüşmesi yaptı.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yury Ushakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve her iki taraf da organizasyon üzerinde çalışmaya başladı" dedi.

Bakan Fidan ve Lavrov'dan Ukrayna teması

RUS BASINI "ANTALYA OLABİLİR" DEDİ

Putin ve Trump'ın görüşme yerinin kararlaştırıldığı bildirdildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak. Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.