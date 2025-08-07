Bakan Fidan ve Lavrov'dan Ukrayna teması | Gündem Putin-Trump zirvesinin adresi mi?

Son Dakika
12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna meselesi hakkında telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini açıklaması ve Rus basınının ise adres olarak Antalya'yı işaret etmesinin ardından gelen görüşme dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna meselesi hakkında telefon görüşmesi yaptı.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yury Ushakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve her iki taraf da organizasyon üzerinde çalışmaya başladı" dedi.

RUS BASINI "ANTALYA OLABİLİR" DEDİ

Putin ve Trump'ın görüşme yerinin kararlaştırıldığı bildirdildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak. Azerbaycan ve Rus basınının belirttiğine göre görüşme Antalya ya da Dubai'de yapılacak.

