Ahıska Türklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür mektubu: Bizler için sadece lider değil umut, sığınak ve yol göstericisiniz

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri bir mektup gönderdi. Ahıska Türkleri mektupta "Bizler için sadece bir lider değil, aynı zamanda bir umut, sığınak ve yol göstericisiniz." dedi.

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanovi mektupta Başkan Erdoğan'a Ahıska Türklerine desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Ahıska Türklerinin tarih boyunca her türlü sürgün ve ağır imtihanlarla karşılaştığını belirten ancak artık kendilerini yalnız hissetmediğini yazan Kassanov şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, AA

"BİZLERİ GÖNÜLDEN ONURLANDIRDINIZ"

Mektupta, Başkan Erdoğan'ın kararlı ve samimi duruşuna da dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Kassanov şu ifadelere yer verdi:

Gürcistan Cumhurbaşkanı ile yaptığınız son görüşmede, Ahıskalı Türklerin yıllardır süregelen vatana dönüş talebini güçlü bir şekilde gündeme getirerek, bizlere verdiğiniz tarihi ve vicdani desteği bir kez daha ortaya koymanız, bizleri gönülden onurlandırmıştır. Bu kararlı ve samimi duruşunuz, sürgünün üzerinden geçen 80 yılın ardından yüreğimizde taşıdığımız dönüş arzusunu yeniden alevlendirmiştir..

"VİZYONER LİDERLİK, CESUR TUTUM"

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Kassanov, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Zatiâlinizin yüksek feraseti, vizyoner liderliği ve uluslararası platformlardaki cesur tutumu, yalnızca Ahıskalı Türkleri değil; gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki Türk ve akraba topluluklarını da onurlandırmakta, milletimize olan inancı ve güveni pekiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında soydaşlarımızın gururla zikrettiği isminiz, bizler için sadece bir lider değil; aynı zamanda bir umut, bir sığınak ve bir yol gösterici anlamı taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ YALNIZ HİSSSETMİYORUZ"

Kassanov mektubuna şu sözlerle devam etti:

"Devletimizin şefkatli eli, milletimizin yüce gönlü ve zatiâlinizin güçlü iradesi sayesinde bugün biz Ahıskalı Türkler olarak kendimizi yalnız değil, bu büyük milletin ayrılmaz bir parçası olarak hissetmekteyiz. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve himaye, tarihimizde daima hayırla ve minnetle anılacaktır.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) olarak, her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bizlere güç vermiştir. Davamıza sahip çıkan, sesimizi dünyaya duyuran ve bizlere umut olan bu yüksek irade ve hassasiyetiniz için en derin şükranlarımızı arz ediyorum.

Rabbimden, zatiâlinize daima sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan etmesini niyaz eder; hizmetlerinizin bereket ve başarıyla devamını temenni ederim. Ahıskalı Türkler olarak dualarımız ve desteğimiz her daim yanınızdadır."