ABD üçlü saldırıyla kana bulandı! Trump, Başkan Biden’u suçladı: Sınırları koruyamıyor

ABD yeni yılın ilk günü iki saldırı ve bir patlamayla sarsıldı. Önce New Orleans Fransız Mahallesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında ABD vatandaşı eski asker Şemseddin Cabbar (42), kiralık kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Saldırıda 15 kişi ölürken, 35 kişi de yaralandı. Çıkan çatışmada, saldırganın da öldüğü açıklandı.

Araçta DEAŞ bayrağı ve patlayıcıların olduğu ortaya çıktı. Cabbar'ın 2009'dan 2020 yılına kadar Afganistan'da başçavuş olarak görev yaptığı anlaşıldı. ABD, bu saldırının şokunu atlatamamışken, bir patlama da Las Vegas'taki Trump oteli önünde yaşandı. Musk'ın sahibi Tesla markalı araç alev topuna dönünce, bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Hem bu aracın, hem de kamyonetin, aynı şirketten kiralandığı vurgulandı. Elon Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini açıkladı. Yine New York'ta gece kulübüne yönelik saldırıda ise 11 kişinin yaralandığı açıklandı. FBI, bu üç saldırıyı da mercek altına aldı.

ESKİ ABD ASKERİ ÇIKTI

Kiraladığı aracı patlatarak ölen kişinin 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu, bir dönem ABD Ordusu bağlı Özel Kuvvetler'de görev yaptığı açıklandı.



TRUMP İSYANI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur. Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar" ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

DÜNYA KINADI

- Türkiye: Derin üzüntü duyuyoruz. Saldırının nedeni bir an önce ortaya çıkarılmalı. n Avrupa Birliği: Böyle bir şiddetin mazereti yok... Bu trajik zamanda kurbanlar ve aileleriyle tam dayanışma içindeyiz.

- Çin: Bu şiddetli saldırıdan dolayı şok olduk. Çin her zaman sivilleri hedef alan her türlü şiddet ve terör eylemlerine karşı çıkmıştır.

- Almanya: Kurbanların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz.

- Suudi Arabistan: Saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz.

- Fransa: Fransızlar'ın kalbine çok yakın olan New Orleans, terörizm tarafından vuruldu.