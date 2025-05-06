AFAD güncel haritayı paylaştı! Türkiye’nin altında 485 fay var! Mahalle mahalle sorgulama ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı resmi video ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD'ın paylaşımına göre, harita bilimsel ve teknik bir altyapıya dayanıyor; yalnızca risk seviyesini değil, aynı zamanda sarsıntı büyüklüğünü ifade eden "en büyük yer ivmesi" (PGA) verilerine odaklanıyor.

📌 TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI NEDİR? Türkiye Deprem Tehlike Haritası, Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Harita, 7 farklı üniversite ve kamu kurumundan uzman araştırmacıların ortak çalışmasıyla hazırlandı. Bu harita, önceki uygulamalardan farklı olarak "deprem bölgeleri" ayrımını kaldırdı. Artık şehirler ya da bölgeler, 1. veya 5. derece gibi sabit kategorilerle değil, noktalar bazında değerlendiriliyor.

⚙️ TEKNİK TEMEL MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası (2013) temel alınarak oluşturuldu.

Tarihsel ve aletsel dönem deprem katalogları , sismik aktivitenin geçmişine dair verileri sunuyor.

Yerel zemin koşulları bu haritada yer almasa da, yapı mühendisliği çalışmalarında zemin etütleriyle entegre kullanılması tavsiye ediliyor.