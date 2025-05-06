AFAD güncel haritayı paylaştı! Türkiye’nin altında 485 fay var! Mahalle mahalle sorgulama ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı resmi video ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı.
AFAD'ın paylaşımına göre, harita bilimsel ve teknik bir altyapıya dayanıyor; yalnızca risk seviyesini değil, aynı zamanda sarsıntı büyüklüğünü ifade eden "en büyük yer ivmesi" (PGA) verilerine odaklanıyor.
📌 TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI NEDİR?
Türkiye Deprem Tehlike Haritası, Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Harita, 7 farklı üniversite ve kamu kurumundan uzman araştırmacıların ortak çalışmasıyla hazırlandı. Bu harita, önceki uygulamalardan farklı olarak "deprem bölgeleri" ayrımını kaldırdı. Artık şehirler ya da bölgeler, 1. veya 5. derece gibi sabit kategorilerle değil, noktalar bazında değerlendiriliyor.
⚙️ TEKNİK TEMEL
MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası (2013) temel alınarak oluşturuldu.
Tarihsel ve aletsel dönem deprem katalogları, sismik aktivitenin geçmişine dair verileri sunuyor.
Yerel zemin koşulları bu haritada yer almasa da, yapı mühendisliği çalışmalarında zemin etütleriyle entegre kullanılması tavsiye ediliyor.
🔬 HARİTANIN RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
Harita üzerindeki renk skalası, en büyük yer ivmesi değerlerini temsil ediyor:
Açık sarı bölgeler: Düşük sismik ivme (görece daha az tehlike)
Turuncu ve kırmızı bölgeler: Orta düzey tehlike
Koyu kırmızı bölgeler: Yüksek sismik aktivite potansiyeli
Bu renkler, bir yerin deprem anında ne kadar şiddetli sarsılabileceğine dair bilgi sunuyor. İvme arttıkça, binalar ve altyapı üzerindeki risk de paralel olarak artıyor.
👨🔬 UZMANLARDAN AÇIKLAMALAR
"Haritamız çok paydaşlı bir çalışmanın ürünü. MTA tarafından hazırlanan fay verileri ve geçmiş depremlerin katalogları temel alındı. Fay verileri güncellendikçe harita da dinamik olarak güncellenmektedir."
"Bu harita bir risk haritası değil, bilimsel temelli bir tehlike haritasıdır. Yer ivmesi, depremin zeminde oluşturabileceği maksimum sarsıntıyı gösterir."
"Harita üzerinden e-Devlet bağlantısıyla erişim sağlanabilir. Ancak unutulmamalı ki harita, yerel zemin etkilerini yansıtmaz. Bu nedenle bina tasarımlarında ek etütlerle birlikte değerlendirilmelidir."
🏗️ NERELERDE KULLANILIYOR?
Türkiye Deprem Tehlike Haritası, sadece akademik veya kurumsal alanlarla sınırlı değil. Aşağıdaki gibi pek çok alanda aktif biçimde kullanılmaktadır:
✔️ Depreme dayanıklı bina ve altyapı tasarımı
✔️ Kentsel dönüşüm planlamaları
✔️ Afet riski analizleri ve tahliye planları
✔️ Sigorta şirketlerinin poliçe hesaplamaları
✔️ Belediyelerin ruhsatlandırma süreçleri
🌐 HARİTAYA NASIL ULAŞILIR?
AFAD'ın hazırladığı bu detaylı harita, e-Devlet üzerinden veya doğrudan
adresinden ücretsiz olarak incelenebilir.
Ziyaretçiler, yaşadıkları noktanın sismik ivme değerini görebilir ve buna göre bina dayanıklılıklarını değerlendirme sürecine katkıda bulunabilir.
Fotoğraflar: AFAD Deprem Haritası