Trump'a düzenlenen suikasta FBI ve CIA göz yummuştu (Takvim.com.tr)
TRUMP VE DERİN ABD SAVAŞI KIZIŞTI
Gelinen bu noktada Trump ve derin devlet arasındaki savaşın kızıştığı gözlemleniyor.
Savaş ve silah lobilerinden beslenen derin ABD, Trump'ın Ukrayna ve Suriye politikasını kabullenmiyor. "Daha çok kan aksın, daha çok silah satılsın" diyor.
ABD'ye sarsan peşi sıra 3 eylemin Trump'ın göreve gelmesine 18 gün kala gerçekleşmesinin arka planında bu kavga yatıyor. Amaç koltuğa oturmadan Trump'a ve Trump'la bağlantılı isimlere gözdağı vermek.
Tam da bu noktada CIA'in Trump'a yaptığı "Suriye'den asker çekme" baskısına dikkat çekmekte fayda var.
CIA - Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin haftalardır kaleme aldığı her yazıda ABD'nin Suriye'den asker çekmemesini savunuyor.
Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanması gerekiyor" diyecek kadar ileri gitti.
FBI Trump'ın malikanesine basın düzenlemişti (Takvim.com.tr)
TRUMP - CIA - FBI HATTINDA NELER YAŞANDI?
Gelelim Trump - CIA - FBI çekişmesine...
FBI 2017'de Trump'a "Rusya ile işbirliği" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Trump'a dönemin FBI Başkanı James Comey'i kovmuştu.
ABD basını 2019'da "CIA Trump'a güvenemediği için Kremlin'deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı" haberlerini servis etti.
2022'de FBI Trump'ın evine baskın düzenleyip arama yapmıştı. Daha sonra Trump "FBI pasaportlarımı çaldı. ABD üçüncü dünya ülkesi mi?" açıklamasında bulunmuştu.
Son olarak ABD Başkanlık seçimleri sürecinde Trump'a düzenlenen suikastta FBI ve CIA etkisiz kalmasıyla dikkat çekmişti. Trump'a yönelik ikinci saldırı girişiminin faili Ryan Wesley Routh'un Ukrayna'dan gelmesine rağmen FBI soruşturmasına takılmaması ve CIA ile bağlantılı olduğu iddiaları şüphe çekmişti.