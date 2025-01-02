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ABD'de 'derin'leşen 'CIA'sal savaş! New Orleans, Las Vegas... Hortlatılan DEAŞ... Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" baskısı

Donald Trump'ın göreve gelmesine günler kala ABD 3 saldırı ile sarsıldı. New Orleans'ta DEAŞ hortlatıldı. Las Vegas'ta Trump Otel'in önünde Tesla patlatılıp Trump ve Elon Musk'a gözdağı verildi. Musk saldırıların bağlantılı olduğunu söyledi. Bu durum Trump ve derin ABD arasındaki savaşın kızıştığını gösterdi. Trump'ın defaatle "Suriye'den asker çekeceğiz" dediği, PKK/YPG'nin çıkmaza girdiği böylesi bir süreçte DEAŞ komplosunun kurulması dikkat çekti. Silah ve terörden beslenen derin ABD'nin "Suriye'den çıkmamak için" böyle bir kumpasa giriştiği Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" mesajı verdiği değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:03
ABD’de ’derin’leşen ’CIA’sal savaş! New Orleans, Las Vegas... Hortlatılan DEAŞ... Trump’a Suriye’de kal, PKK’yı koru baskısı

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    Donald Trump'ın görevi devralmasına sayılı günler kala "derin" bir kaos patlak verdi. ABD yeni yıla tam 3 saldırı ile girdi.

    New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yapan Shamsud Din Jabbar olduğu ortaya çıktı. Aracında DEAŞ bayrağı taşıdığı öne sürüldü.

    Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlatıldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Son olarak New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. 11 kişi yaralandı.

    TRUMP'A VE KABİNESİNE MESAJ

    Zamanlaması manidar olan bu üç saldırı hiç şüphesiz Trump'a ve kabinesine göreve gelmeden verilen bir mesaj olarak yorumlandı.

    Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)

    "SURİYE'DEN ÇIKACAĞIM" DİYEN TRUMP'A DEAŞ KUMPASI MI?

    Bilindiği üzere Trump, göreve geldiğinde Suriye'den ABD askerlerini çekeceğini söylüyor. ABD'deki silah ve terör lobisi ise askerlerin Suriye'den çekilmesine karşı çıkıp bölge PKK/YPG'nin desteklenmesini savunuyor. ABD uzun yıllardır DEAŞ argümanına sığınıp Suriye topraklarında PKK ve türevlerine alan açıyor. Özellikle Biden döneminde bu durum had safhaya ulaştı.

    PKK/YPG'nin çıkmaza girdiği bir süreçte Trump'ın defaatle "Suriye'de işimiz yok. Bölgenin anahtarı artık Türkiye'de" dediği zaman diliminde New Orleans'ta DEAŞ hortlatıldı.

    'DERİN'LERDEN GELEN ÜLTİMATOM: SURİYE'DE KAL PKK'YI KORU

    Trump'ın kavgalı olduğu derin ABD yapılarının "Suriye'den çıkmamak için" böyle bir kumpasa giriştiği değerlendiriliyor. Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" mesajı veriliyor.

    Trump Otel önünde Tesla marka araç patlatılarak hem Musk'a hem de Trump'a gözdağı verildi (Takvim.com.tr)Trump Otel önünde Tesla marka araç patlatılarak hem Musk'a hem de Trump'a gözdağı verildi (Takvim.com.tr)



    TRUMP OTEL'DE PATLATILAN TESLA... HEM TRUMP'A HEM MUSK'A GÖZDAĞI

    Las Vegas'taki Trump Otel'in önünde patlatılan TESLA CyberTruck da derin mesajlar taşıyor.

    TESLA'nın sahibi Elon Musk "Tüm Tesla üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor. Bir şey öğrenir öğrenmez daha fazla bilgi yayınlayacağız. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" diyerek anormal bir durum olduğuna dikkat çekti.

    Daha sonra da New Orleans saldırısı ve TESLA patlamasının bağlantılı olduğunu dile getirdi. Bu eylemle Trump ve Musk'a gözdağı verildiği söyleniyor.

    Trump'a düzenlenen suikasta FBI ve CIA göz yummuştu (Takvim.com.tr)Trump'a düzenlenen suikasta FBI ve CIA göz yummuştu (Takvim.com.tr)

    TRUMP VE DERİN ABD SAVAŞI KIZIŞTI

    Gelinen bu noktada Trump ve derin devlet arasındaki savaşın kızıştığı gözlemleniyor.

    Savaş ve silah lobilerinden beslenen derin ABD, Trump'ın Ukrayna ve Suriye politikasını kabullenmiyor. "Daha çok kan aksın, daha çok silah satılsın" diyor.

    ABD'ye sarsan peşi sıra 3 eylemin Trump'ın göreve gelmesine 18 gün kala gerçekleşmesinin arka planında bu kavga yatıyor. Amaç koltuğa oturmadan Trump'a ve Trump'la bağlantılı isimlere gözdağı vermek.

    CIA ajanı Michael Rubinden Başkan Erdoğan ve Mehmetçike küstah tehdit: ABD Suriyede Türkleri öldürmeye hazırlanmalıCIA ajanı Michael Rubinden Başkan Erdoğan ve Mehmetçike küstah tehdit: ABD Suriyede Türkleri öldürmeye hazırlanmalı



    Tam da bu noktada CIA'in Trump'a yaptığı "Suriye'den asker çekme" baskısına dikkat çekmekte fayda var.

    CIA - Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin haftalardır kaleme aldığı her yazıda ABD'nin Suriye'den asker çekmemesini savunuyor.

    Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanması gerekiyor" diyecek kadar ileri gitti.

    FBI Trump'ın malikanesine basın düzenlemişti (Takvim.com.tr)FBI Trump'ın malikanesine basın düzenlemişti (Takvim.com.tr)

    TRUMP - CIA - FBI HATTINDA NELER YAŞANDI?

    Gelelim Trump - CIA - FBI çekişmesine...

    FBI 2017'de Trump'a "Rusya ile işbirliği" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Trump'a dönemin FBI Başkanı James Comey'i kovmuştu.

    ABD basını 2019'da "CIA Trump'a güvenemediği için Kremlin'deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı" haberlerini servis etti.

    2022'de FBI Trump'ın evine baskın düzenleyip arama yapmıştı. Daha sonra Trump "FBI pasaportlarımı çaldı. ABD üçüncü dünya ülkesi mi?" açıklamasında bulunmuştu.

    Son olarak ABD Başkanlık seçimleri sürecinde Trump'a düzenlenen suikastta FBI ve CIA etkisiz kalmasıyla dikkat çekmişti. Trump'a yönelik ikinci saldırı girişiminin faili Ryan Wesley Routh'un Ukrayna'dan gelmesine rağmen FBI soruşturmasına takılmaması ve CIA ile bağlantılı olduğu iddiaları şüphe çekmişti.

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