Trump'a düzenlenen suikasta FBI ve CIA göz yummuştu (Takvim.com.tr)



TRUMP VE DERİN ABD SAVAŞI KIZIŞTI



Gelinen bu noktada Trump ve derin devlet arasındaki savaşın kızıştığı gözlemleniyor.



Savaş ve silah lobilerinden beslenen derin ABD, Trump'ın Ukrayna ve Suriye politikasını kabullenmiyor. "Daha çok kan aksın, daha çok silah satılsın" diyor.



ABD'ye sarsan peşi sıra 3 eylemin Trump'ın göreve gelmesine 18 gün kala gerçekleşmesinin arka planında bu kavga yatıyor. Amaç koltuğa oturmadan Trump'a ve Trump'la bağlantılı isimlere gözdağı vermek.





Tam da bu noktada CIA'in Trump'a yaptığı "Suriye'den asker çekme" baskısına dikkat çekmekte fayda var.



CIA - Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin haftalardır kaleme aldığı her yazıda ABD'nin Suriye'den asker çekmemesini savunuyor.



Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanması gerekiyor" diyecek kadar ileri gitti.



