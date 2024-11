New York Times'ın haberine göre 6 Ocak 2021 Kongre baskınında etkili olan aşırı sağcı örgüt Proud Boys'un Ohio şubesinden paylaşılan bir mesajda "Ya direnişin yanında duracaksınız ya da diz çöküp tiranlık ve baskı boyunduruğunu kabul edeceksiniz" ifadeleri yer alıyordu.

New York Times, Takvim ekran görüntüsü

New York Times, söz konusu mesajların Telegram'da paylaşıldığını belirtti ve "Mesajların hepsi, seçim Günü ve sonrasında ortaya çıkabilecek olası eylemlerin ve kaosun habercisi haline gelen, yaklaşık bir milyar kullanıcıya sahip, hafif moderasyonlu sosyal medya platformu Telegram'da yayımlandı. Diğer sosyal uygulamalardan daha fazla, Telegram, dijital koordinasyonu gerçek dünya eylemine dönüştürme eğiliminde olan aşırılık yanlıları için birincil bir örgütlenme aracıdır." i fadelerini kullandı ve Telegram'ı hedef gösterdi.

50 TELEGRAM KANALI HAREKETE GEÇTİ

New York Times'ın analizine göre 500 binden fazla üyesi olan yaklaşık 50 Telegram kanalındaki bir milyondan fazla mesajda, başkanlık seçiminin güvenirliğini sorgulamayı, oylama sürecine müdahale etmeyi ve potansiyel seçim sonucunu tartışmayı amaçlayan hareketler gözlemlendi. The New York Times'ın iddiasına göre Telegram kanallarının neredeyse hepsi 2020 seçimlerinden sonra oluşturulmuştu.

Pensilvanya, Georgia, Wisconsin, Kuzey Karoline ve Michigan gibi çekişmeli bölgeler de dahil olmak üzere bir düzine eyalette paylaşılan mesajlarda New York Times'ın iddiasına göre yanlış bilgiler, komplo teorileri ve şiddet içerikli görüntüler yer alıyordu.

4 binden fazla Telegram paylaşımını yapan üyelerin yerel seçim toplantılarına ve protesto mitinglerine katıldığı, maddi bağışlarda bulunarak insanları harekete geçmeye teşvik ettiği iddia edildi. Öte yandan aşırı sağcı grupların, takipçilerini şiddete karşı hazırlıklı olmaya çağırdığı öne sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

TELEGRAM GRUPLARINDAN "SAVAŞA HAZIR OLUN" TALİMATI

İddiaya göre New Hampshire'da bir Telegram kanalı, insanlara, yerel yetkililere oy pusulası sayımları hakkında şahsen soru sormaları talimatını verdi.

Georgia'da, yerel bir Telegram kanalının takipçileri, gıyaben oy kullanma sınırlamaları için tartışmak üzere seçim kurulu toplantılarına katılmaya çağrıldı. New Mexico'da, insanlara oy verme istasyonlarını kameralarla izlemeleri, gerekirse polis raporları tutmaları ve "cehennem gibi savaşmaya" hazır olmaları söylendi.

Pensilvanya'ya odaklanan bir Telegram grubundan gelen bir paylaşımda, "Eğer daha önce 'Ne yapabilirim?' diye sorduysanız, işte fırsatınız" ifadeleri yer aldı.

New York Polis Departmanı'nda eski istihbarat analisti olan Katherine Keneally, Telegram'da paylaşılan görüşlerin marjinal bir azınlığın düşünceleri olarak görülmemesi gerektiğini, aksine bunların Seçim Günü ve sonrasında neler olabileceğine dair bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Seçim güvenilirliğini sorgulayan çok sayıda paylaşım, Facebook, Instagram ve X gibi siteler tarafından kısıtlandıktan sonra Telegram'ı diğer platformlara tercih eden Proud Boys gibi aşırılıkçı grupların kanallarına da sızdı.