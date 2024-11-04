SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlendiler! Rusya mı müdahale ediyor?

ABD’de başkanlık seçimine saatler kala iç savaş çağrıları başladı. Demokratların Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a karşı silahlanma çağrısının ardından Cumhuriyetçilerin de iç savaş talimatları verdiği iddia edildi. Trump’ı destekleyen Telegram gruplarından milyonlarca mesaj atıldığı ve özellikle de Demokratların yoğun olduğu bölgelerdeki Cumhuriyetçilere “cehennem gibi savaşmaya” hazır olmaları talimatı verildiği iddia edildi. Öte yandan ABD istihbarat teşkilatları ise Rusya’yı hedef göstermeye başladı. Peki, seçim günü ABD’de iç savaş mı çıkacak? Moskova ABD’de çatışmaları mı körüklüyor? İşte, ABD basınında gündem olan o iddia…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:15
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlendiler! Rusya mı müdahale ediyor?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala iç savaş sesleri de yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Demokratlardan gelen silah çağrıları gelirken Kamala Harris-Donald Trump yarışının iç savaşa yol açacağı da iddia edilmişti. Son olarak sokak hareketlerini örgütleyen bir grup Telegram kullanıcısının, takipçilerini ayaklanmaya çağırdığı ortaya çıktı.

ABD’de 6 Ocak 2021'de 5 kişinin öldüğü kanlı kongre baskını sonrasında binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump’ın görevini Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’taki devir teslim töreni öncesinde askerler kongre binasını kışlaya dönüştürdü, Takvim Fotoğraf ArşiviABD’de 6 Ocak 2021'de 5 kişinin öldüğü kanlı kongre baskını sonrasında binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump’ın görevini Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’taki devir teslim töreni öncesinde askerler kongre binasını kışlaya dönüştürdü, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD'DE DEZENFORMASYON KRİZİ

Eski başkan Donald Trump'ın seçim çalışmalarını destekleyen bir grubun koordinatörü olan Brandon Matlack, geçtiğimiz salı günü X hesabında bir video yayımlayarak 3.000 takipçisinden "çok şüpheli" bir adamın kimliğini tespit etmek için yardım istedi. Pensilvanya'nın Northampton County'deki bir seçim bürosunun önünde kamp kuran Matlack'ın gönderisi milyonlarca kez görüntülendi. Benzer paylaşımların ardından ABD'den 2024 seçiminde daha önce görülmemiş bir dezenformasyona maruz kalındığına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, EPAABD'de oy verme işlemi 5 Kasım'dan günler önce başladı, EPA

RUSYA MI MÜDAHALE EDİYOR?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ve FBI, pazartesi günü yayımladıkları ortak açıklamada, "Rusya liderliğindeki yabancı düşmanların ABD seçimlerinin dürüstlüğüne ilişkin kamuoyunun güvenini sarsmak ve Amerikalılar arasında bölünme yaratmak amacıyla ek etki operasyonları yürüttüğünü" söyledi.

Son haftalarda, istihbarat teşkilatları uyarılarını önemli ölçüde artırdı. İki hafta önce, seçim sonrası şiddet konusunda açıkça uyarıda bulundular. İstihbarat teşkilatları Son 10 günde, Rusya'nın seçime olan güveni baltalama girişimleri hakkında üç uyarı yayımladı. Ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı müdürü Jen Easterly, kuruluşunun salı günü halkı seçimlere yönelik tehditler konusunda bilgilendirmek için düzenli güncellemeler yapacağını söyledi.

ABD'de kritik seçime saatler kaldı, EPAABD'de kritik seçime saatler kaldı, EPA

ABD SEÇİMİ İÇ SAVAŞA MI DÖNÜŞECEK?

ABD eski başkanı Donald Trump'ı destekleyen Telegram gruplarının Demokratların yoğun olduğu bölgelerdeki sandık görevlilerine örgütlenmeleri için mesajlar gönderdiği iddia edildi.

ABD’de kanlı seçim! Demokrat isimden Trump’a karşı silahlanma çağrısı: Hillary Clinton’ın parmağı mı var?ABD’de kanlı seçim! Demokrat isimden Trump’a karşı silahlanma çağrısı: Hillary Clinton’ın parmağı mı var?

KONGRE BASKININDAKİ GRUP YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

New York Times'ın haberine göre 6 Ocak 2021 Kongre baskınında etkili olan aşırı sağcı örgüt Proud Boys'un Ohio şubesinden paylaşılan bir mesajda "Ya direnişin yanında duracaksınız ya da diz çöküp tiranlık ve baskı boyunduruğunu kabul edeceksiniz" ifadeleri yer alıyordu.

ABD’de 6 Ocak 2021'de 5 kişinin öldüğü kanlı kongre baskını sonrasında binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump’ın görevini Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’taki devir teslim töreni öncesinde askerler kongre binasını kışlaya dönüştürdü, Takvim Fotoğraf ArşiviABD’de 6 Ocak 2021'de 5 kişinin öldüğü kanlı kongre baskını sonrasında binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump’ın görevini Joe Biden’a devredeceği 20 Ocak’taki devir teslim töreni öncesinde askerler kongre binasını kışlaya dönüştürdü, Takvim Fotoğraf Arşivi

TELEGRAM'DA MI ÖRGÜTLENİYORLAR?

New York Times, söz konusu mesajların Telegram'da paylaşıldığını belirtti ve "Mesajların hepsi, seçim Günü ve sonrasında ortaya çıkabilecek olası eylemlerin ve kaosun habercisi haline gelen, yaklaşık bir milyar kullanıcıya sahip, hafif moderasyonlu sosyal medya platformu Telegram'da yayımlandı. Diğer sosyal uygulamalardan daha fazla, Telegram, dijital koordinasyonu gerçek dünya eylemine dönüştürme eğiliminde olan aşırılık yanlıları için birincil bir örgütlenme aracıdır." ifadelerini kullandı ve Telegram'ı hedef gösterdi.

New York Times, Takvim ekran görüntüsüNew York Times, Takvim ekran görüntüsü

50 TELEGRAM KANALI HAREKETE GEÇTİ

New York Times'ın analizine göre 500 binden fazla üyesi olan yaklaşık 50 Telegram kanalındaki bir milyondan fazla mesajda, başkanlık seçiminin güvenirliğini sorgulamayı, oylama sürecine müdahale etmeyi ve potansiyel seçim sonucunu tartışmayı amaçlayan hareketler gözlemlendi. The New York Times'ın iddiasına göre Telegram kanallarının neredeyse hepsi 2020 seçimlerinden sonra oluşturulmuştu.

Pensilvanya, Georgia, Wisconsin, Kuzey Karoline ve Michigan gibi çekişmeli bölgeler de dahil olmak üzere bir düzine eyalette paylaşılan mesajlarda New York Times'ın iddiasına göre yanlış bilgiler, komplo teorileri ve şiddet içerikli görüntüler yer alıyordu.

4 binden fazla Telegram paylaşımını yapan üyelerin yerel seçim toplantılarına ve protesto mitinglerine katıldığı, maddi bağışlarda bulunarak insanları harekete geçmeye teşvik ettiği iddia edildi. Öte yandan aşırı sağcı grupların, takipçilerini şiddete karşı hazırlıklı olmaya çağırdığı öne sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

TELEGRAM GRUPLARINDAN "SAVAŞA HAZIR OLUN" TALİMATI

İddiaya göre New Hampshire'da bir Telegram kanalı, insanlara, yerel yetkililere oy pusulası sayımları hakkında şahsen soru sormaları talimatını verdi.

Georgia'da, yerel bir Telegram kanalının takipçileri, gıyaben oy kullanma sınırlamaları için tartışmak üzere seçim kurulu toplantılarına katılmaya çağrıldı. New Mexico'da, insanlara oy verme istasyonlarını kameralarla izlemeleri, gerekirse polis raporları tutmaları ve "cehennem gibi savaşmaya" hazır olmaları söylendi.

Pensilvanya'ya odaklanan bir Telegram grubundan gelen bir paylaşımda, "Eğer daha önce 'Ne yapabilirim?' diye sorduysanız, işte fırsatınız" ifadeleri yer aldı.

New York Polis Departmanı'nda eski istihbarat analisti olan Katherine Keneally, Telegram'da paylaşılan görüşlerin marjinal bir azınlığın düşünceleri olarak görülmemesi gerektiğini, aksine bunların Seçim Günü ve sonrasında neler olabileceğine dair bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Seçim güvenilirliğini sorgulayan çok sayıda paylaşım, Facebook, Instagram ve X gibi siteler tarafından kısıtlandıktan sonra Telegram'ı diğer platformlara tercih eden Proud Boys gibi aşırılıkçı grupların kanallarına da sızdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ortak alfabe mesajı: Ortak geleceğe adım atmanın nişanesidir!
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar
Yahudilerin yüzde 79’u Kamala Harris’e oy verdi! Siyonistler destekledi Amerikan medyası uçurdu yine de kazanamadı
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarih verdi: Gıda İşletmeleri Karekod Uygulaması zorunlu olacak! | Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Piyasalarda Donald Trump etkisi! Kamala Harris’i devirdi rekor geldi... Altın, dolar euro son durum
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...
İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!
Diyarbakır’da yenidoğan skandalı! İhmal mi çete işi mi? Mağdur aileden kan donduran iddia: TikTok çekip uyudu bebek kusmuğunda boğuldu
ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…
Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
SON DAKİKA