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ABD’de kanlı seçim! Demokrat isimden Trump’a karşı silahlanma çağrısı: Hillary Clinton’ın parmağı mı var?

ABD’de başkanlık seçimine geri sayım devam ederken Demokratlardan skandal bir çağrı geldi. Eski demokrat Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın danışmanı olan stratejist James Carville, katıldığı bir televizyon programında Amerikalıların eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a karşı silahlanması için çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:59
ABD’de kanlı seçim! Demokrat isimden Trump’a karşı silahlanma çağrısı: Hillary Clinton’ın parmağı mı var?

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimine geri sayım devam ederken Demokrat Stratejist James Carville'den skandal bir çağrı geldi. Carville, "Ülke çapındaki Demokrat ve liberaller birleşip Trump'a karşı silahlanmalı ve daha iyi bir ülke yaratmalı" dedi.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

DEMOKRAT STRATEJİSTTEN SKANDAL ÇAĞRI

ABD'de seçim süreci yaklaşırken eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik çok sayıda suikast girişimi yapıldı. Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris seçim anketlerini baş başa götürürken Demokrat stratejistin skandal çağrısı gündeme damga vurdu.

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"TRUMP'A KARŞI SİLAHLANIN" DEDİ

MSNBC sunucusu Ari Melber'ın programına katılan Demokrat Stratejist Carville, Trump'ın açıkça Amerikalıların silahlanması gerektiğini söyledi. Melber'a röportaj veren Carville, "Cumhuriyet tehdit edildiğinde insanlar silaha sarıldı ve çağrıya cevap verdi" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bilirsiniz, 1965'te Sivil Haklar hareketinin ortasında, sanırım insanlar meseleyi kendi ellerine almaya ve daha iyi bir ülke yaratmaya karar verdiler ve önümüzdeki birkaç hafta içinde burada yapmayı umduğum şey bu.

CLINTON'IN DANIŞMANIYDI: TRUMP'IN HERKESİ TUTUKLAYACAĞINI İDDİA ETTİ

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görevde olduğu süreçte danışmanlığını yapan Carville, MSNBC izleyicilerini, Trump'ın seçimi kazanması durumunda toplu tutuklamalar başlatacağı konusunda uyardı ve hem kendisinin hem de sunucu Ari Melber'in, "renkli insanlarla" birlikte hedef alınacak kişiler arasında olacağını iddia etti.

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