Lüks düşkünü Nazlı Sabancı’dan şaşırtan mütevazılık: Milyonluk Fransız çantası yerine ucuz markaya yöneldi!

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı bu kez mütevazı davrandı. Yüz binlerce TL’lik çanta yerine fiyatı 5 bin TL olan yerli bir markada karar kıldı. (Takvim Gazetesi)



İSMİNİN BAŞ HARFİ

O andan bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Gören şoka uğradı. Çünkü sehpanın üzerine koyduğu çantası oldukça ucuzdu. Yüz binlerce TL'lik çanta yerine fiyatı 5 bin TL olan yerli bir markada karar kıldı. Nişantaşı'ndaki bir butikte satılan çantayı görenler şoka uğradı. Özel tasarım çantanın dışında ise Nazlı Sabancı'nın isminin baş harfi vardı.

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