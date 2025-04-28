Lüks düşkünü Nazlı Sabancı’dan şaşırtan mütevazılık: Milyonluk Fransız çantası yerine ucuz markaya yöneldi!

Nazlı
Sabancı, iş insanı Hacı Sabancı
ile evlendi. Sosyeteye gelin gitti. Bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ancak eşi Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden oğlu olduğu ortaya çıkınca gerildi. Özel hayatıyla medyanın gündeminden inmedi. Takıları, çantaları ve elbiseleri ile her daim lüks tüketimin simgelerinden olan Nazlı Sabancı bu kez "hesaplı" bir şekilde gündeme geldi.
Sosyetik güzel önceki gün Beylerbeyi
'ndeki yalılarından çıkıp lüks teknesine atladı. Avrupa Yakası'na doğru yola çıktı.
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı bu kez mütevazı davrandı. Yüz binlerce TL’lik çanta yerine fiyatı 5 bin TL olan yerli bir markada karar kıldı. (Takvim Gazetesi)
İSMİNİN BAŞ HARFİ
O andan bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Gören şoka uğradı. Çünkü sehpanın üzerine koyduğu çantası oldukça ucuzdu. Yüz binlerce TL'lik çanta yerine fiyatı 5 bin TL olan yerli bir markada karar kıldı. Nişantaşı'ndaki bir butikte satılan çantayı görenler şoka uğradı. Özel tasarım çantanın dışında ise Nazlı Sabancı'nın isminin baş harfi vardı.