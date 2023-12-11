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Katil İsrail'in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar...

Tel Aviv'in katil ordusu, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağladı. Çıplak halde kamyonlara bindirilen Filistinliler 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldı. Dünyadan gelen tepkilerin ardından salıverilen Filistinililer'in bileklerinde tıpkı holokost dönemi uygulamaları gibi İsrail askerleri tarafından yazılan numaralar bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 07:00 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:27
Katil İsrail’in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar...

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan İsrail ordusunun Gazze'de işgali genişletirken alıkoyduğu ve çıplak halde zulmettiği 700 Filistinli'nin görüntüleri vicdan sahibi insanları dehşete düşürmüştü.

Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı önceki sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.

İsrail'in 4 gün alıkoyduğu o Filistinliler tedavi altına alındı.

Darbedilen, kelepçelenen, aç ve susuz bırakıldı, aşağılanan yerlerde sürüklenen Filistinliler'in ellerine numaralar yazılması da Nazi Almanyası uygulamalamalarını hatırlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları tedavi gördükleri Aksa Şehitleri Hastanesi'nde anlattı:

"SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SUYA SOKTULAR"
Ahmed Ebu Ras (14): 4 gün boyunca aç ve susuz kaldık. Tuvalete gitmemize bile izin verilmediler. Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu yolda soğuk havaya rağmen suya soktu.

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Nemr Selman Ebu Ras (44): İsrail askerleri evimizi bastığında canımızı kurtarmak için teslim bayrağı açtık. Askerler erkekleri, hayvanları sürüklüyormuşçasına yerde sürüklüyordu.

(Vitebsk'deki Nazi toplama kampında çıplak tutulan Sovyet savaş esirleri. Ağustos 1941)

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"BİLEKLERİMİZE NUMARA YAZDILAR"
Alıkonulanlar yorgunluktan uyuyakaldığında ise yüzlerine ve bedenlerine tekme atılıp uyandırılıyorlardı. Küfrün her türlüsünü işittik. Bileklerimize numaralar yazarak bize insanlık dışı bir muamele yaptılar.

"ÜZERİMİZE KUM DÖKTÜLER"
Usame Ude (58): İşkence ve aşağılanmaya maruz kaldık. Soğuk havaya rağmen bizi soydular. 20 kişilik bir grubu araziye götürüp çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüler .Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı. Vücutlarında kırıklar vardı. Dizlerimizin üstüne çökmemizi istediler ve tekme atarak işkence ettiler.

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