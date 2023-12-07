Katil İsrail ordusundan bir skandal daha! Gazze’de onlarca sivil erkeği soyup gözünü bağladılar!

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapıyor.
Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapıyor.
Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 17 bin 177'ye yükseldi.
GAZZE'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜ
Katil İsrail'in zulmüne peşi sıra örnekler gelmeye devam ediyor.
İsrail televizyonu Kanal 11'in muhabirinin çektiği görüntülerde İsrail ordusunun Gazze'de düzinelerce sivil erkeği gözaltına aldığı kayıtlara geçti.
Kıyafetleri çıkartılan ve gözleri bağlanan siviller sokaklarda ve arazide elleri bağlı bir şekilde oturtuldu.
İNFAZ EDİLECEKLER İDDİASI
Öte yandan söz konusu görüntülerde tutuklanan ve kıyafetleri soyulan Filistinlilerin önündeki çukur nedeniyle infaz edilmeden önceki görüntüler olduğu iddia edildi.
İSRAİLLİ SÖZCÜ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ
İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, İngiliz basınına İsrail ordusunun sivilleri öldürmediğini söyledi ve "Sivilleri tehlikeden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi. Gazze tarafı ise bu açıklamadan kısa bir süre önce bölgede 17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MİAMİ'DEN GAZZE'YE NEFRET KUSTU
Öte yandan 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.
Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle:
Bennet: Bence bölgede devam eden taktiklerimiz, gayet uygun. Çünkü savaşın başından beri birçok Hamas komutanını öldürdük.
Sunucu: Aynı zamanda sivilleri de.
Bennet: Hayır, Hamas sivillerin ölümüne yol açtı, onları belirli yerlere götürdüler. Aynı zamanda siviller de bunun riskini aldı. Kendilerini Gazze'de gizlediler.
SORUYU ANLAMADI
Sunucu: Bennet, burası o insanların eviydi, Gazze onların eviydi. Oradan ayrılmak istemediler.
Bennet: Bunu İsrailli sivillere karşı suç işlemeden önce düşüneceklerdi.
SKANDAL İDDİA
Sunucu: Ben burada Hamas'tan değil sivillerden bahsediyorum. Burada size sivillerle ilgili sorular soruyorum.
Bennet: Biliyor musun bilmiyorum ama birçok sivil, 7 Ekim saldırısında rol aldı, Hamas ayrıca sivillerden geniş çaplı bir destek aldı. Dolayısıyla bizim sivilleri hedef aldığımızı söyleyemezsiniz. bunu yapmıyoruz. Sivilleri umursamasaydık bu savaşı 24 saat içerisinde bitirebilirdik.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.