Katil İsrail’in sivil zulmüne tepkiler çığ gibi! İnsanlık suçu: İkinci Dünya Savaşı’nda savaş esirlerine yapıldı

GÖTÜRÜLENLER ARASINDA BİR MUHABİR DE VAR Al-Araby Al-Jadeed haber kaynağı, muhabiri Diaa al-Kahlout'un gözaltına alınanlar arasında olduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, İngiliz basınına İsrail ordusunun sivilleri öldürmediğini söyledi ve "Sivilleri tehlikeden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi. Gazze tarafı ise bu açıklamadan kısa bir süre önce bölgede 17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Al Araby için çalışan gazeteci Diaa Al-Kahlot'ın da yakalananlar arasında olduğu bildirildi.

MİAMİ'DEN GAZZE'YE NEFRET KUSTU

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.

Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle: