Katil İsrail’in sivil zulmüne tepkiler çığ gibi! İnsanlık suçu: İkinci Dünya Savaşı’nda savaş esirlerine yapıldı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda çocuk ve kadınlar hayatlarını kaybediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 17 bin 487'ye yükseldi.
GAZZE'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜ
Gazze Şeridi'nden bildiren Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, İsralli işgalcilerin bir Birleşmiş Milletler okuluna sığınan erkekleri ağır silahlarla binaya baskın yaparak kaçırdığını aktardı.
Soykırımcı İsrail keskin nişancılarının da okulun çevresine mevzilendiği bilgisini veren Al Jazeera muhabiri, operasyon sırasında silah seslerinin duyulduğunu kaydetti.
Okula sığınan Filistinli erkeklere binayı terk etmeleri verildiğini ve ardından gözlerinin bağlandığını belirten muhabir, video görüntülerinden anlaşılacağı üzere gözaltına alınanların dayak ve işkenceden geçirildiğini bildirdi.
Al Jazeera muhabiri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında gerçekleşen olayda en az 100 Filistinli erkeğin çıplak halde gözaltına alınıp askeri araçlara bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü dile getirdi.
GÖZALTINA ALINANLAR HAMAS ÜYESİ DEĞİL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail'in, gözaltına alınanların "Hamas üyesi" olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığı belirtilen paylaşımda, gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Ayrıca tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının olması, yaşlı ve çocukların bulunması ile İsrail medyasında yer alan haberlerin, gözaltına alınanların siviller olduğunu gösterdiği bildirildi.
İsrail medyasında yer alan görüntülerin kaynağı olarak, İsrailli savaş muhabiri Itay Blumental'in gösterildiğinin belirlendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Blumental'in görüntüleri, 'Gazze Şeridi'nde teslim olan çok sayıda kişi IDF tarafından tutuklandı. Şimdi bu kişilerden herhangi birinin Hamas veya İslami Cihad'a üye olup olmadığı kontrol edilecek' notuyla paylaştığı tespit edilmiştir. İsrail medyasının da görüntüleri, 'Cebeliye bölgesinde Filistinli erkekler IDF'ye teslim oldu' şeklinde servis ettiği görülmektedir. İddia ile örtüşmeyen bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Filistinliler ve gözaltı konumuyla ilgili araştırma yapılmıştır. Bölgedeki gazeteciler İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okula sığınan Filistinli sivilleri tutuklayarak üzerlerindeki elbiseleri zorla çıkardığını bildirmiştir. Ayrıca görüntülerde tabelası görünen 'Ulayyan Eczanesinin' Cebeliye Mülteci Kampı ve El Foqa okulunun karşısında olduğu tespit edilmiştir."
Görüntülerde üstü çıkarılarak elleri bağlananlardan birinin El Arabi muhabiri Diaa El Kahlot olduğunun belirlendiği aktarılan paylaşımda, yayın kuruluşunun, Kahlot'un, Beyt Lahya'daki Pazar Caddesi'nde kardeşleri ve akrabalarıyla gözaltına alındığını doğruladığı belirtildi.
Paylaşımda, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu'nun, 7 Aralık'ta gözaltına alınanların Filistinli siviller olduğunu, aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların olduğunu duyurduğu kaydedildi.
GÖZALTINA ALINANLAR SİVİL
Euro-Med, gözaltına alınan erkekler arasında doktorlar, akademisyenler, gazeteciler ve yaşlıların olduğunu açıkladı.
KATİLLERİN HEDEFİ HAMAS
Gazze'yi 2006 yılından bu yana yöneten Hamas, dünyada ses getiren gözaltı görüntülerini kınadı. Hamas'a göre, İsrail'in 7 Ekim'de yaşadığı stratejik başarısızlığın intikamını almak için çıplak gözaltı operasyonuna girişti.
HAMAS'TAN İSRAİL'DE ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA
İsrail basını, görüntülerin teslim olan "Hamas şüphelilerini" gösterdiğini iddia etti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise grup üyelerinin toplu olarak tutuklandığına dair haberler yalanlandı.
Tutuklananların, "askeri operasyonlarla hiçbir ilgisi olmayan silahsız sivillere yönelik kötü muameleyi" gösterdiğine dikkat çekildi.
hasma'la HİÇBİR BAĞLANTILARI YOK
Al Jazeera'den Alan Fisher, bazılarının gözleri bağlı olan Filistinlilerin kamyonlara bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.
Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar görüntülenen sivillerin bazılarının üniversite öğrencisi olduğunu hatta içlerinden birinin tanınmış bir yerel gazeteci olduğunu anlattılar.
İŞKENCEYE VARAN BİR İNSANLIK SUÇU
Al-Haq İnsan Hakları Kuruluşu direktörü Shawan Jabarin,İkinci Dünya Savaşı sırasında tutuklulara ve savaş esirlerine yapılan muameleyi hatırlatan görüntüleri görünce şoke olduğunu belirtti ve "Bu insanlık dışı, işkenceye varan bir savaş suçu" dedi.
Vitebsk'deki Nazi toplama kampında çıplak tutulan Sovyet savaş esirleri. Ağustos 1941
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "keyfi olarak tutuklandığını" söyledi. İnsan hakları grubu yaptığı açıklamada, sivillerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı olan Halife bin Zayed ve Yeni Halep okullarından alındığını söyledi. United Voices for America sivil katılım grubunun başkanı Ahmed Bedier, görüntüleri "korkunç" olarak nitelendirdi.
GÖTÜRÜLENLER ARASINDA BİR MUHABİR DE VAR
Al-Araby Al-Jadeed haber kaynağı, muhabiri Diaa al-Kahlout'un gözaltına alınanlar arasında olduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.
Tutuklanan düzinelerce erkeğin bilinmeyen bir yere götürülmeden önce soyunmaya zorlandıklarını ve arandıkları bildirildi.
7 FİLİSTİNLİ GENÇ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Muhammed Al Rai adlı bir genç, İsrail'in küçük düşürücü emirlerine uymayı reddetmeleri nedeniyle, en az 7 Filistinli gencin ayrı olaylarda vurularak öldürüldüğünü gördüğünü belirtti.
Al Araby için çalışan gazeteci Diaa Al-Kahlot'ın da yakalananlar arasında olduğu bildirildi.
İSRAİLLİ SÖZCÜ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ
İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, İngiliz basınına İsrail ordusunun sivilleri öldürmediğini söyledi ve "Sivilleri tehlikeden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi. Gazze tarafı ise bu açıklamadan kısa bir süre önce bölgede 17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MİAMİ'DEN GAZZE'YE NEFRET KUSTU
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaşla birlikte eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sık sık Gazzelilere yönelik nefretini dile getirdi. 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Gazzeli annelerle ilgili skandal bir açıklama yapan Bennet, 'Ordumuz Hamas'a karşı geniş bir savaş açtı. Sabır, zamanımız hala var. Düşman oyuklarda ve tünellerde saklanıyor, bizim ise hava ve topçu avantajımız bulunuyor. Bizim annelerimiz ağlayacağına karşı tarafın binlerce terörist annesi ağlasın' dedi.
Günler sonra BBC'ye konuşan Bennet, resmi rakamlara göre 16 bin sivilin öldüğü savaşla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bennet'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş stratejisiyle ilgili BBC sunucusuna verdiği demeç şöyle:
Bennet: Bence bölgede devam eden taktiklerimiz, gayet uygun. Çünkü savaşın başından beri birçok Hamas komutanını öldürdük.
Sunucu: Aynı zamanda sivilleri de.
Bennet: Hayır, Hamas sivillerin ölümüne yol açtı, onları belirli yerlere götürdüler. Aynı zamanda siviller de bunun riskini aldı. Kendilerini Gazze'de gizlediler.
SORUYU ANLAMADI
Sunucu: Bennet, burası o insanların eviydi, Gazze onların eviydi. Oradan ayrılmak istemediler.
Bennet: Bunu İsrailli sivillere karşı suç işlemeden önce düşüneceklerdi.
SKANDAL İDDİA
Sunucu: Ben burada Hamas'tan değil sivillerden bahsediyorum. Burada size sivillerle ilgili sorular soruyorum.
Bennet: Biliyor musun bilmiyorum ama birçok sivil, 7 Ekim saldırısında rol aldı, Hamas ayrıca sivillerden geniş çaplı bir destek aldı. Dolayısıyla bizim sivilleri hedef aldığımızı söyleyemezsiniz. bunu yapmıyoruz. Sivilleri umursamasaydık bu savaşı 24 saat içerisinde bitirebilirdik.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.