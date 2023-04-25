Son dakika: Batı medyası Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağının farkında! EIU'dan seçim analizi: Erdoğan'ı yenmek hala çok zor

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilan edilmesinin ardından Batı medyası'ndan art arda destek analizleri geldi.
Almanından İngilizine, Yunanından ABD'sine tüm Batı, Başkan Erdoğan'ın kaybetmesini Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor.
Kılıçdaroğlu'nun bu kadar desteklenmesinin ardından tabiiki CHP Lideri'nin seçim uğruna verdiği vaatler ve aldığı talimatları harfiyen yerine getirmesi de etkili oldu.
Ancak Batı medyası son zamanlarda Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçimi kazanmasının tam bir umutsuz vaka olduğunun farkında. Bunu da analizlerinde dile getirmeye başladılar.
The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit tarafından yayınlanan Türkiye seçimleri hakkındaki raporda Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı yenmesinin çok zor olduğu belirtildi.
ERDOĞAN KAZANACAK
Raporda tam olarak şu sözlere yer verildi:
"Seçim kıyasıya mücadele ile geçecek Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatmasını bekliyoruz. Hükümet, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Yüzde kararsız seçmen oranı hala yüksek (%13'ün üzerinde) ve Erdoğan'ın kişisel duruşu, temel muhafazakar desteği, kamu kaynakları üzerinde kapsamlı kontrolü bunu kolaylaştıracak"