Son dakika: Batı medyası Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağının farkında! EIU'dan seçim analizi: Erdoğan'ı yenmek hala çok zor

Kılıçdaroğlu'nun bu kadar desteklenmesinin ardından tabiiki CHP Lideri'nin seçim uğruna verdiği vaatler ve aldığı talimatları harfiyen yerine getirmesi de etkili oldu.

Ancak Batı medyası son zamanlarda Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçimi kazanmasının tam bir umutsuz vaka olduğunun farkında. Bunu da analizlerinde dile getirmeye başladılar.