İngiliz BBC'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaz dolumu! SSK'yı batırdığı dönemi bile güzellediler

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon türlü pazarlıklar sonrası "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan ederken Batı da açık destek vermeye başladı.
BATI BASININDAN KILIÇDAROĞLU'NU GAZLAMA OPERASYONU
Batı basınında çıkan makalelerle Kılıçdaroğlu gazlanırken özellikle Batı güdümündeki terör örgütü PKK'nın elebaşları Kandil'den sıra sıra Kılıçdaroğlu'na destek ilan etti.
İNGİLİZ BBC HAREKETE GEÇTİ
7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta parlatarak rota çizmeye çalışan da İgiliz basını oldu. Daha önce Reuters koalisyona yol haritası çizerek kabine belirmeye çalışırken bugün İngiliz BBC'de de dikkat çeken bir makale yer aldı.
"Türkiye'nin yumuşak dilli Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü Erdoğan'ı ele geçirdi." başlığının atıldığı makelede "Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek için şimdiye kadarki en büyük şansa sahip." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na gaz verildi.
SSK'YI BATIRDIĞI DÖNEME BİLE GÜZELLEME ÇEKİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviliğine' dikkat çekilirken Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırdığı görmezden gelinerek "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müdürü olarak yolsuzluğu ayıklamasıyla ün kazandı." iddiasında bulunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından CHP'nn başına geldiği belirtilirken partide yaptığı değişime güzelleme çekildi.
1960'lara gönderme yapılarak CHP'nin darbecilerle temasına dikkat çekilirken partinin laik yapısı ile başörtüsü yasağının öncülerinden olduğu ancak bunu Kılıçdaroğlu'nun değiştirdiği iddia edildi.