İngiliz BBC'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaz dolumu! SSK'yı batırdığı dönemi bile güzellediler

BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI ÇIKIŞLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı AYM'ye gitmesi ve "1 metrekarelik bez parçası" demesine değinilmezken Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinde partinin 'sert mizacını' dönüştürdüğü ve 'ülkedeki bütün renkleri benimsediği' öne sürüldü.

CHP'li Melda Onur ve Onur Konuralp'in görüşleriyle de gazlama operasyonu devam etti.

Konuralp, "Ağzından tek bir nefret kelimesi bile duymadım." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu güzellerken İngilizler Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini Gandi'ye benzeterek gazlama operasyonunu sürdürdü.

Öte yandan makelede, Kılıçdaroğlu'nun 'doğal aday' olmadığı, diğer muhalefet partilerini adaylığına ikna etmesinin aylar aldığı belirtilirken, "CHP'nin daha iyi konuşmacıları ve İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlığı yarışını kazanan tartışmasız daha yüksek profilli figürleri var." denildi.

FONDAŞ MEDYA COŞTU

İngilizlerin Kılıçdaroğlu'nu gazlama CHP yandaşı medyayı da coşturdu!