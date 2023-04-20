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    • 20.04.2023 16:32
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    • 20.04.2023 16:32
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    İngiliz BBC'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaz dolumu! SSK'yı batırdığı dönemi bile güzellediler

    Batı basını 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlamay devam ediyor. Daha önce Reuters koalisyona yol haritası çizerek kabine belirmeye çalışırken bugün İngiliz devletinin yayın organı BBC'de de dikkat çeken bir makale yer aldı. "Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek için şimdiye kadarki en büyük şansa sahip." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na gaz verilirken SSK'yı batırdığı döneme bile güzelleme çekildi.

    takvim.com.tr
    İngiliz BBC’den Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaz dolumu!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon türlü pazarlıklar sonrası "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan ederken Batı da açık destek vermeye başladı.

    BATI BASININDAN KILIÇDAROĞLU'NU GAZLAMA OPERASYONU
    Batı basınında çıkan makalelerle Kılıçdaroğlu gazlanırken özellikle Batı güdümündeki terör örgütü PKK'nın elebaşları Kandil'den sıra sıra Kılıçdaroğlu'na destek ilan etti.

    İNGİLİZ BBC HAREKETE GEÇTİ
    7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta parlatarak rota çizmeye çalışan da İgiliz basını oldu. Daha önce Reuters koalisyona yol haritası çizerek kabine belirmeye çalışırken bugün İngiliz BBC'de de dikkat çeken bir makale yer aldı.

    "Türkiye'nin yumuşak dilli Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü Erdoğan'ı ele geçirdi." başlığının atıldığı makelede "Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek için şimdiye kadarki en büyük şansa sahip." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na gaz verildi.

    SSK'YI BATIRDIĞI DÖNEME BİLE GÜZELLEME ÇEKİLDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviliğine' dikkat çekilirken Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırdığı görmezden gelinerek "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müdürü olarak yolsuzluğu ayıklamasıyla ün kazandı." iddiasında bulunuldu.

    Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından CHP'nn başına geldiği belirtilirken partide yaptığı değişime güzelleme çekildi.

    1960'lara gönderme yapılarak CHP'nin darbecilerle temasına dikkat çekilirken partinin laik yapısı ile başörtüsü yasağının öncülerinden olduğu ancak bunu Kılıçdaroğlu'nun değiştirdiği iddia edildi.

        BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI ÇIKIŞLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ
        Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı AYM'ye gitmesi ve "1 metrekarelik bez parçası" demesine değinilmezken Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinde partinin 'sert mizacını' dönüştürdüğü ve 'ülkedeki bütün renkleri benimsediği' öne sürüldü.

        CHP'li Melda Onur ve Onur Konuralp'in görüşleriyle de gazlama operasyonu devam etti.

        Konuralp, "Ağzından tek bir nefret kelimesi bile duymadım." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu güzellerken İngilizler Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini Gandi'ye benzeterek gazlama operasyonunu sürdürdü.

        Öte yandan makelede, Kılıçdaroğlu'nun 'doğal aday' olmadığı, diğer muhalefet partilerini adaylığına ikna etmesinin aylar aldığı belirtilirken, "CHP'nin daha iyi konuşmacıları ve İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlığı yarışını kazanan tartışmasız daha yüksek profilli figürleri var." denildi.

        FONDAŞ MEDYA COŞTU
        İngilizlerin Kılıçdaroğlu'nu gazlama CHP yandaşı medyayı da coşturdu!

        Diken "BBC, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dünyaya tanıttı" derken Halk TV ise "BBC'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu analizi: Yumuşak Diliyle Erdoğan'ın Antitezi" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun gazlandığı makaleyi servis etti.

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        Haberler Güncel İngiliz BBC'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu gaz dolumu! SSK'yı batırdığı dönemi bile güzellediler
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