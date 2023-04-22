Alman'ın gündemi 7'li koalisyon! Bir yandan 'umutsuz vaka' haberi diğer yandan Sera Kadıgil'in tehditleri...

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin ve HDP'nin dışarıdan desteklediği 7'li koalisyon adayı pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu oldu.
7'Lİ KOALİSYONU GAZLAYAN BATI 'UMUTSUZ VAKA' TABLOSU ÇİZDİ
Yaşadığı kavgalar ve plansızlıkla seçmene güven veremeyen 7'li koalisyon en büyük destekçisi Batı medyasının da umudunu kaybetmesine sebep oldu.
ALMAN FRANKFURTER RUNDSCHAU 7'LİNİN HALİNİ YAZDI
Alman Frankfurter Rundschau isimli yayın organında yer alan bir analizde Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçimi kazanması halinde Batı'nın istediğini yapacağını ancak koalisyonun sistemli bir planı olmadığı belirtilerek 'umutsuz vaka' tablosu çizdi.
Söz konusu analizde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz'ün ifadelerine dikkat çekilerek Batı'ya verilecek tavizler sıralandı!
"Erdoğan Türkiye'deki seçimleri kaybederse ne olur?" başlığının atıldığı analizde Türkiye'nin "dış politika rotasını önemli ölçüde değiştirecek gibi göründüğü"ne dikkat çekilirken "Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısından da sonuçları var." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin Batı'ya karşı duruşu eleştirilirken Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimi altında dış politikada takip edilecek yol haritasına dair açıklamarına yer verildi.
Alman gazete, son aylarda İsveç'in terör örgütleriyle olan bağları ve PKK'ya verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkan ve bu konuda kararlı bir duruş sergileyen Türkiye'nin, 7'li koalisyonun kazanması halinde bu direnişten vazgeçeceğine yer verilerek, " İsveç'i derhal NATO'ya kabul edecek ve Rusya'ya NATO üyesi olduğunu açıkça bildirecektir. " denildi.
"TÜRKİYE BATI HİMAYESİNE GİRECEK"
Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu konumda olan ve bu nedenle küresel çapta diplomasi sergileyen Türkiye'nin bu pozisyonunun da değişeceğine işaret edildi.