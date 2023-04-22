Alman'ın gündemi 7'li koalisyon! Bir yandan 'umutsuz vaka' haberi diğer yandan Sera Kadıgil'in tehditleri...

7'li koalisyonun ilk işlerinden birinin terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmak olduğunun hatırlatıldığı analizde "Türkiye'nin AB'ye "demokrasiye dönüş yolunda" geri döndüğünü göstereceğine dair güvence verdi." ifadelerine yer verildi.

NET BİR PLANLARI YOK

7'li koalisyonun seçilmesi durumunda Batı'nın taleplerinin yerine getireceği sıralanırken koalisyon üyelerinin yaşadığı kavgaya da dikkat çekildi.

Muhalefetin yalnızca ve yalnızca Erdoğan'ı yenebilmek için buluştuğunun altını çizen gazete, "Ancak bu Erdoğan'dan sonraki olası zaman için kesinlikle yeterli olmayacaktır." denildi.

Koalisyonun adaylıktan sonra yaşadığı liste krizine de dikkat çeken Frankfurter Rundschau, "Doğru aday konusundaki anlaşmazlık yeni çözüldü ve milletvekili listeleri üzerindeki bir sonraki kargaşa çoktan başladı." ifadeleriyle kavgaların bitmediğine dikkat çekildi.

DİĞER YANDA TİP'Lİ SERA KADIGİL'İN TEHDİTLERİ

Öte yandan bir diğer Alman yayın organı DW Türkçe de TİP Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün tehditlerine yer verdi!

DW'ye verdiği röportaj belli kesimlerin bu ülkede daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu iddia eden Kadıgil "Bir sürü ayrımcılığa uğrayan bir kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim; zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta gerçekten hayatınız çok zor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"KENDİSİNİ DEVLET SANIP ZULMEDENLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Kadıgil sözlerinin devamında şu ifadelerle tehditler savurdu;

"Biz Kürt sorununun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız ve görmek istediğimiz yer budur. Ve arkadaşlarımızla birlikte, bu işin asli özneleriyle ve kendisini devlet sanıp, bu ülkenin kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşacağız, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."