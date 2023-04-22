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    • 22.04.2023 14:21
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    • 22.04.2023 14:29
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    Alman'ın gündemi 7'li koalisyon! Bir yandan 'umutsuz vaka' haberi diğer yandan Sera Kadıgil'in tehditleri...

    Her fırsatta 7'li koalisyonu ve koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası yine sahnede... Ancak bu kez durum farklı. Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda muhalefetin Batı'nın her istediğini yapabileceğini yazan Alman yayın organı Frankfurter Rundschau diğer yandan da 7'linin bir planı olmadığını belirterek 'umutsuz vaka' tablosu çizdi. Öte yandan yine Alman DW'ye konuşan 7'linin destekçilerinde TİP'li Sera Kadıgil "Bu ülkede zengin, Türk, Sünni ve yaşlı değilseniz hayat zor. Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız." şeklinde tehditler savurdu.

    takvim.com.tr
    Alman’ın hesabı: Ya tutarsa

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin ve HDP'nin dışarıdan desteklediği 7'li koalisyon adayı pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu oldu.

    7'Lİ KOALİSYONU GAZLAYAN BATI 'UMUTSUZ VAKA' TABLOSU ÇİZDİ

    Yaşadığı kavgalar ve plansızlıkla seçmene güven veremeyen 7'li koalisyon en büyük destekçisi Batı medyasının da umudunu kaybetmesine sebep oldu.

    ALMAN FRANKFURTER RUNDSCHAU 7'LİNİN HALİNİ YAZDI
    Alman Frankfurter Rundschau isimli yayın organında yer alan bir analizde Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçimi kazanması halinde Batı'nın istediğini yapacağını ancak koalisyonun sistemli bir planı olmadığı belirtilerek 'umutsuz vaka' tablosu çizdi.

    Söz konusu analizde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz'ün ifadelerine dikkat çekilerek Batı'ya verilecek tavizler sıralandı!

    "Erdoğan Türkiye'deki seçimleri kaybederse ne olur?" başlığının atıldığı analizde Türkiye'nin "dış politika rotasını önemli ölçüde değiştirecek gibi göründüğü"ne dikkat çekilirken "Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısından da sonuçları var." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'nin Batı'ya karşı duruşu eleştirilirken Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimi altında dış politikada takip edilecek yol haritasına dair açıklamarına yer verildi.

    Alman gazete, son aylarda İsveç'in terör örgütleriyle olan bağları ve PKK'ya verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkan ve bu konuda kararlı bir duruş sergileyen Türkiye'nin, 7'li koalisyonun kazanması halinde bu direnişten vazgeçeceğine yer verilerek, " İsveç'i derhal NATO'ya kabul edecek ve Rusya'ya NATO üyesi olduğunu açıkça bildirecektir. " denildi.

    "TÜRKİYE BATI HİMAYESİNE GİRECEK"
    Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu konumda olan ve bu nedenle küresel çapta diplomasi sergileyen Türkiye'nin bu pozisyonunun da değişeceğine işaret edildi.

        7'li koalisyonun ilk işlerinden birinin terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmak olduğunun hatırlatıldığı analizde "Türkiye'nin AB'ye "demokrasiye dönüş yolunda" geri döndüğünü göstereceğine dair güvence verdi." ifadelerine yer verildi.

        NET BİR PLANLARI YOK
        7'li koalisyonun seçilmesi durumunda Batı'nın taleplerinin yerine getireceği sıralanırken koalisyon üyelerinin yaşadığı kavgaya da dikkat çekildi.

        Muhalefetin yalnızca ve yalnızca Erdoğan'ı yenebilmek için buluştuğunun altını çizen gazete, "Ancak bu Erdoğan'dan sonraki olası zaman için kesinlikle yeterli olmayacaktır." denildi.

        Koalisyonun adaylıktan sonra yaşadığı liste krizine de dikkat çeken Frankfurter Rundschau, "Doğru aday konusundaki anlaşmazlık yeni çözüldü ve milletvekili listeleri üzerindeki bir sonraki kargaşa çoktan başladı." ifadeleriyle kavgaların bitmediğine dikkat çekildi.

        DİĞER YANDA TİP'Lİ SERA KADIGİL'İN TEHDİTLERİ
        Öte yandan bir diğer Alman yayın organı DW Türkçe de TİP Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün tehditlerine yer verdi!

        DW'ye verdiği röportaj belli kesimlerin bu ülkede daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu iddia eden Kadıgil "Bir sürü ayrımcılığa uğrayan bir kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim; zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta gerçekten hayatınız çok zor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        "KENDİSİNİ DEVLET SANIP ZULMEDENLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"
        Kadıgil sözlerinin devamında şu ifadelerle tehditler savurdu;

        "Biz Kürt sorununun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız ve görmek istediğimiz yer budur. Ve arkadaşlarımızla birlikte, bu işin asli özneleriyle ve kendisini devlet sanıp, bu ülkenin kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşacağız, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

        SKANDAL TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Mezhep üzerinden ayrımcılık yapan Sera Kadıgil'in skandalları bununla da sınırlı değil. Her fırsatta İmam hatipleri ve Diyanet'i hedef alan Kadıgil'in skandal tweetleri de ortada...

        Kadıgil ezandan rahatsızlık duyduğunu paylaşırken şehitler için söylenen "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tiksindiğini yazdığı görüldü!

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        CHP’den ABD’ye tam teslimiyet!
        Haberler Güncel Alman'ın gündemi 7'li koalisyon! Bir yandan 'umutsuz vaka' haberi diğer yandan Sera Kadıgil'in tehditleri...
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