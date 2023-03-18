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    • Dünya
    • 18.03.2023 17:31
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    • 18.03.2023 18:16
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    ABD büyük banka kriziyle çalkalanıyordu bu haber tsunamiye neden olacak! 186 banka her an batabilir! Eğer 250 bin dolar üstü çekilirse…

    Koalisyon dönemi 90'lar Türkiye'sinin banka krizi bu kez tsunami etkisiyle ABD'yi kasıp kavurdu. Silikon Vadisi Bankası'nın ardından New York merkezli Signature Bank da battı, bankaya kayyum atandı. Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. ABD'deki banka krizi, özellikle FED'in yüksek faiz politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. ABD basınından şok bir iddia daha gündeme geldi. Son dakika haberine göre ABD'de 186 banka büyük risk altında ve SVB gibi her an iflas edebilirler. Eğer bankalarda parası olanların yarısı 250 bin dolardan fazla mevduatı çekerse peş peşe banka batış hikayeleri gelebilir. İşte ABD'de yüksek faiz kaynaklı yaşanan büyük banka krizinden son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bu haber tsunamiye neden olacak?

    ABD'de krizler serisi kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank ile başladı. Bu krizi ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası takip etti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti.

    Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.


    ABD'de iki finans kurumunun yaşadığı problemler, Wall Street'te ve kripto varlık piyasalarında endişe yarattı. İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital çarşamba günü operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket bünyesindeki tüm mevduatları tam olarak geri ödemeyi planladığını da bildirmişti.



    ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.

    Son olarak Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.

    SON DAKİKA BOMBASI WSJ'DEN GELDİ
    Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan son haber, ABD'deki banka krizinin ülkeyi büyük bir tsunami halinde yutacağını gösterdi.

    WSJ'nin haberine göre batma riski olan banka sayısı şu an 186. ABD bankacılık sisteminin aktif piyasa değerini 2 trilyon dolar aşağı çeken yükselen faiz oranları ve bazı ABD bankalarındaki sigortasız mevduatların büyük payı, bankaların istikrarını tehdit ediyor.

        Silikon Vadisi Bankası, yükselen faiz oranlarının varlıklarının değerini düşürmesi ve endişeli müşterilerin sigortasız mevduatları çekme paniğiyşe iflas etmişti.

        Ortaya çıkan yeni risk raporuna göre benzer batış eğilimli olabilecek tam 186 banka daha bulunuyor.

        MEVDUATI OLANLARIN YARISI 250 BİN DOLAR ÜSTÜNÜ ÇEKSE BANKALAR BATACAK
        WSJ'de yer alan habere göre, ekonomistlerin, Sosyal Bilimler Araştırma Ağı'nda yayımladıkları bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) hızlı faiz artışı kararları alması esnasında bireysel ABD bankalarının varlık kayıtlarında ne kadar piyasa değeri kaybı yaşadıklarının tahmini yapıldı.

        Ekonomistler bununla birlikte sigortasız mevduat sahiplerinden ya da 250.000 dolardan fazla olan hesaplardan gelen banka fonlarının oranını da araştırdı. Sigortasız mevduat sahiplerinin yarısının fonlarını hızla geri çekmesi durumunda, sigortalı mevduat sahiplerinin bile değer düşüklüğüyle karşı karşıya kalacağı 186 ABD bankası tespit edildi.

        Ekonomistler, "Hesaplamalarımız, bu bankaların kesinlikle başka bir hükümet müdahalesi veya yeniden sermayelendirme olmadan potansiyel bir koşma riski altında olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

        ABD bankacılık sisteminin aktif piyasa değerini 2 trilyon dolar aşağı çeken yükselen faiz oranları ve bazı ABD bankalarındaki sigortasız mevduatların büyük payı, bankaların istikrarını tehdit ediyor. Federal hükümet SVB ve Signature Bank'in mevduat sahiplerini korumak için devreye girdi.

        BATIŞ NASIL GELDİ?

        Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş (yüzde 60) yaşanan Silikon Vadisi Bankası geçtiğimiz hafta iflas etti.

        ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı (FDIC) tarafından sigortalı mevduatları korumak için bankaya kayyum atandı.

        Teknoloji startuplarının bankası olarak bilinen Silikon Vadisi Bankası'nın iflası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını arttırma eğilimi ve bu durumun yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla ilişkilendiriliyor.

            YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇINIR HALE GELDİ
            FED, enflasyonla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıldan bu yana agresif bir faiz artırımı politikası uyguluyor. Ellerindeki para yüksek faiz oranları nedeniyle pahalılaşan yatırımcıların risk iştahı da azaldı. Bu durum, Silikon Vadisi Bankası'nın başlıca müşterileri olan teknoloji girişimlerini olumsuz etkiledi çünkü yatırımcıları riskten kaçınır hale geldi.

            Banka son birkaç yıl içinde, tipik bir bankanın normalde yapacağı gibi müşterilerin mevduatlarını kullanarak milyarlarca dolar değerinde tahvil satın aldı.

            Bu tür yatırımlar genellikle güvenli olarak görülür ancak tahvillerin değeri yükselen faiz oranlarıyla birlikte düştü. Bugünün yüksek faiz ortamında ihraç edilen benzer bir tahvilin ödeyeceğinden daha düşük faiz oranları ödendi.

            Bu normalde büyük bir sorun teşkil etmez çünkü bankalar acil bir durumda satmak zorunda kalmadıkları sürece bunları uzun süre ellerinde tutarlar.

            MÜŞTERİLERİN PARA ÇEKME TALEBİNİ KARŞILAMAKTA ZORLUK YAŞADILAR
            Ancak SVB müşterilerinin büyük çoğunluğu, geçtiğimiz yıl nakit ihtiyaçları artan startuplar ve diğer teknoloji şirketleriydi. Yüksek faiz oranları birçok startup için ilk halka arz piyasasının kapanmasına ve özel kaynak yaratmanın daha maliyetli hale gelmesine neden olunca, bazı SVB müşterileri likidite ihtiyaçlarını karşılamak için para çekmeye başladı.

            Risk sermayesi fonları kuruyordu, şirketler kârlı olmayan işler için ek finansman alamıyordu ve bu nedenle genellikle Silikon Vadisi Bankası'na yatırılan mevcut fonlarını kullanmak zorunda kalıyorlardı.

                Başlangıçta bu büyük bir sorun değildi ancak daha sonra bankanın, müşterilerinin para çekme taleplerini karşılamak için kendi varlıklarını satmaya başlamasına neden oldu. Bu durum, SVB'nin bu hafta müşterilerinin para çekme taleplerini karşılamanın yollarını aramasıyla sonuçlandı.

                SVB'NİN VARLIKLARINA EL KOYMAKTAN BAŞKA ÇARE KALMADI
                SVB, çarşamba günü çoğunluğu ABD Hazine tahvillerinden oluşan 21 milyar dolarlık bir tahvil portföyü sattı. Portföy ortalama yüzde 1.79'lik bir getiri sağlıyordu ve bu oran 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi olan yüzde 3.9'un çok altındaydı. Bu durum SVB'yi, sermaye artırımı yoluyla doldurması gereken 1.8 milyar dolarlık bir zararı kabul etmeye zorladı. Güvenli tahviller zararına satılmak zorunda kaldı ve banka, dış yatırımcılar aracılığıyla ek sermaye sağlamaya çalıştı ancak bulamadı.

                SVB perşembe günü yaptığı açıklamada fon açığını kapatmak için 2 milyar doların üzerinde hisse senedi satacağını duyurdu. Ve bu duyurunun ardından bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

                Teknoloji odaklı bu gösterişli banka, bir bankayı kesinlikle batırabilecek birkaç yöntemden biri tarafından çökertildi: Bankaya hücum edildi. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alındı. Banka düzenleyicilerinin, bankada kalan varlıkları ve mevduatları korumak için SVB'nin varlıklarına el koymaktan başka çaresi kalmadı.

                    FDIC'NİN İLK İFLAS EDEN KURUMU
                    Silikon Vadisi Bankası'nın bu yıl iflasa uğrayan ilk ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortalı kurum olduğu kaydedildi.

                    SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

                    1983'te kurulan Silikon Vadisi Bankası, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlık ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

                    MOODY'S İFLAS EDEN BANKANIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
                    Moody's, Silikon Vadisi Bankası Financial Group ile Silikon Vadisi Bankası'nın kredi notunun düşürüldüğünü, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun, bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.

                    Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasasında kayıpların sürmesiyle işlemler askıya alındı.

                    SİGNATURE BANK İFLASI
                    Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etti. İki bankanın batışı arasında sadece 2 gün bulunuyor.

                    New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

                    Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

                    Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

                        HAZİNE BAKANLIĞI, FED VE FDIC'DEN ORTAK AÇIKLAMA
                        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı. Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulunuldu

                        YELLEN: BATAN BANKALARI KURTARMAYACAĞIZ
                        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını ancak mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve krizin sağlam bankalara sıçramaması için çalıştıklarını açıkladı.


                        Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yellen, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı.

                            "MEVDUAT SAHİPLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"
                            Yellen, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti. Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yellen, "Bunu (Kurtarma paketi) bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık" ifadesini kullandı.

                            ABD BANKACILIK KRİZİ İSRAİL SAHİLLERİNE KADAR UZADI
                            ABD tarihinin ikinci büyük banka batığının etkisi giderek büyüyor. Kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar birçok teknoloji girişimi paralarını bankada tuttuğu için ağır darbe aldı. Kriz, İsrail sahillerine kadar uzanmış durumda.

                            İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasının teknoloji endüstrisinde derin bir kriz yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

                            "SİLİCON VALLEY BANK'IN ÇÖKÜŞÜNÜ YAKINDAN İZLİYORUM"
                            Netanyahu, "Yüksek teknoloji dünyasında büyük bir krize yol açan Amerikan yatırım bankası Silicon Valley Bank'ın çöküşünü yakından izliyorum" dedi. Netanyahu, üst düzey İsrailli teknoloji liderleri ile temas halinde olduğunu söyledi.
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                                Haberler Dünya ABD büyük banka kriziyle çalkalanıyordu bu haber tsunamiye neden olacak! 186 banka her an batabilir! Eğer 250 bin dolar üstü çekilirse…
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