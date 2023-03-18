ABD büyük banka kriziyle çalkalanıyordu bu haber tsunamiye neden olacak! 186 banka her an batabilir! Eğer 250 bin dolar üstü çekilirse…

ABD'de krizler serisi kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank ile başladı. Bu krizi ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası takip etti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti.
Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.
ABD'de iki finans kurumunun yaşadığı problemler, Wall Street'te ve kripto varlık piyasalarında endişe yarattı. İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital çarşamba günü operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket bünyesindeki tüm mevduatları tam olarak geri ödemeyi planladığını da bildirmişti.
ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.
Son olarak Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.
SON DAKİKA BOMBASI WSJ'DEN GELDİ
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan son haber, ABD'deki banka krizinin ülkeyi büyük bir tsunami halinde yutacağını gösterdi.
WSJ'nin haberine göre batma riski olan banka sayısı şu an 186. ABD bankacılık sisteminin aktif piyasa değerini 2 trilyon dolar aşağı çeken yükselen faiz oranları ve bazı ABD bankalarındaki sigortasız mevduatların büyük payı, bankaların istikrarını tehdit ediyor.