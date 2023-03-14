ABD'de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. Bankanın iflasının ardından vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi. Amerika'da ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'de yaşanan 2001 krizini hatırlattı. Söz konusu kriz sonucu 24 banka batmıştı.
14.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:55
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bankanın Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.