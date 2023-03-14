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ABD'de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. Bankanın iflasının ardından vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi. Amerika'da ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'de yaşanan 2001 krizini hatırlattı. Söz konusu kriz sonucu 24 banka batmıştı.

14.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:55
ABD’de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da battı ve kayyum atandı. Bu arada SVB'de yaşanan çöküşün ardından ABD'liler sorunun diğer bankalara yayılmasından endişe ediyor.

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ABD’de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bankanın Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.

ABD’de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

California'daki First Republic Bank şubesinin önünde parasını çekmek isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kaybı ile işlem gördü. Önceki kapanışta da yüzde 14.79'luk bir düşüş yaşamıştı.

ABD’de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

Fed'in faiz artırımı politikasının yumuşayacağı beklentisi ile hareket eden borsalar geçtiğimiz haftalarda ekonomide ısınma sinyalleri ile 25 yerine yeni bir 50 baz puanlık artışa hazırlanıyordu.

ABD’de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu.

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