Rasmus Paludan'un alçaklığı dünya basınında! İngiliz Financial Times: "Türkiye'de iktidar ve muhalefet uzlaştı"

21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması sonrası İslam dünyası ayağa kalktı. Yabancı basın tepki çeken eylemin İsveç'in NATO üyeliğini tehlikeye soktuğunu belirtirken İngiliz Financial Times gazetesi haberinde, "İsveç'in NATO başvurusu, Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasıyla tehlikeye girdi. Hükümetin izin verdiği provokatif eylem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet arasında ender görülen uzlaşma sağlıyor." ifadelerine yer verdi.
İsveç'in NATO'ya girmek için çalıştığına dikkat çeken gazete olay sonrası Başbakan ve dışişleri bakanı, Türkiye'de sadece hükümetten değil, muhalefetten ve halktan da gelen bir öfke dalgasını yatıştırmaya çalıştığını belirtti. Tepki geleceğini bildikleri halde İsveç'in eyleme izin verdiğini belirten gazete Başbakan Kristersson, Dışişleri Bakanı Billström'ün Twitter'dan paylaştığı mesajlara yer verdi.
İsveç'te Başkan Erdoğan'a yapılan çirkin saldırı sonrası ve sonrasında devam eden terör eylemleri sonrası Türkiye'nin birçok görüşmeyi iptal ettiğini yazan gazete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminden önce İsveç büyükelçisini çağırdığını belirten gazete, "Bakanlık yaptığı açıklamada, bu apaçık bir nefret suçudur" dedi. Olayların Avrupa'da İslamofobi ve ırkçılığın "endişe verici düzeyde" olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi." diyerek Anadolu Ajansı'nın haberine yer verdi.
"ONAYDAN ÖNCE AYLARA DEĞİL YILLARA BAKIYOR OLABİLİRİZ"
Gazete haberde İstanbul'da İsveç'in NATO'ya katılmasının engellenmesini talep etmek için protesto düzenlediğini yazdı. İngiliz FT, Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Paul Levin'in görüşlerine de yer verdi. Levin, gazeteye NATO müzakerelerinin "derin bir krize sürüklendiğini" söyledi. "Erdoğan iktidarda kalırsa, en azından diğer NATO müttefikleri Ankara'yı ikna etmek için ellerindeki havuç ve sopalarla adım atmadıkça, onaydan önce aylara değil yıllara bakıyor olabiliriz" dedi.