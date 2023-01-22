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    • 22.01.2023 08:24
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    90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti! On binler camilere akın etti

    Son dakika haberi | İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e yaptığı alçak saldırı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin" diyerek yaptığı davet karşılık buldu. On binlerce vatandaş, sabah namazında camilerde buluştu.

    takvim.com.tr
    90 bin camide Kur’an-ı Kerim tilaveti

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yarın ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu.

    Tüm Müslümanları camilere davet eden Erbaş, "90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

    Sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki programa katılan olan Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Kur'an dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah."
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