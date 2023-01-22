İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona fondaş medya sessiz!
NATO'ya girmek için Türkiye'nin yolunu aşındıran İsveç, son haftalarda skandal hamlelerle Ankara'nın sabrını zorluyor. Başkan Erdoğan'ın maketini asma, PKK protestoları derken son olarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonu bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandala fondaş medya ise sessiz kaldı.
Başkan Erdoğan'ın maketinin asıldığı provokasyona müsaade eden İsveç makamları, İslam'a çirkin saldırıda bulunan alçak ırkçının Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını sadece seyretti.
'MUHALEFET' EDEMEDİLER, SEYRETMEKLE YETİNDİLER
Yüce İslam dinine muarız yayınları ile bilinen gazetelerin yanı sıra, esas gayeleri için İslam'ı araç olarak kullanmakla eleştirilen medya kuruluşları da birinci sayfalarından İsveç'teki ateşli provokasyona sessiz ve tepkisiz kaldı.
Spor ve ekonomi gazetelerinin haricinde; İyi Parti destekçisi Yeniçağ, İslam karşıtı yayınlarıyla bilinen marjinal solun yayın organı Birgün ile Evrensel, Sözcü'nün yedek gazetesi Korkusuz İsveç'teki alçak saldırıya yönelik 1'inci sayfalarından hiçbir haber veya tepkiye yer vermedi.