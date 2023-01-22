İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona fondaş medya sessiz!

'MUHALEFET' EDEMEDİLER, SEYRETMEKLE YETİNDİLER

Yüce İslam dinine muarız yayınları ile bilinen gazetelerin yanı sıra, esas gayeleri için İslam'ı araç olarak kullanmakla eleştirilen medya kuruluşları da birinci sayfalarından İsveç'teki ateşli provokasyona sessiz ve tepkisiz kaldı.