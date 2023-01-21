Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İsveç açıklaması: "Savunma Bakanı Pal Jonson’un 27 Ocak'taki ziyaretini iptal ettik"

"ŞU ANA KADAR 18 MİLYON TON TAHILIN UKRAYNA LİMANLARINDAN SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Ukrayna-Rusya savaşının başından itibaren Montrö'nün uygulandığını, tarafların savaş gemilerine boğazların kapatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Burada bir istikrar varsa, bunun temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyguladığı politikadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyinde yaptığı toplantılarla bir taraftan esirlerin değişimini diğer taraftan Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Şu ana kadar 18 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatı gerçekleştirildi. Bunların çok değerli olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile yaptığı görüşmelerin bu faaliyetlerde kolaylaştırıcı rol oynadığını toplantıda ifade ettik."

"STOLTENBERG DE YAPTIKLARIMIZIN NATO ÇERÇEVESİNDEKİ ÖNEMİNİ TEYİT ETTİ"

Türkiye'nin çabalarının önemini ve değerini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduklarını aktaran Akar, "Toplantıya katılan Sayın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptıklarımızın NATO çerçevesindeki önemini teyit etti" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında insani anlamda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını dile getiren Akar, bu konudaki çalışmalara bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.