Sözde 'özgür kuş' özde ABD istihbaratının maşası! Elon Musk Türkiye ekibine ne zaman el atacak?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yayınladığı belgeler sosyal medyada 'özgürlük' naralarının ne kadar suni olduğunu ortaya çıkardı. ABD'nin derin güçleri tarafından manipülasyon için kullanıulan platform, artık ABD ve Avrupalı güç sahiplerinin hedefinde.
TÜRKİYE'DE NE DOLAPLAR DÖNÜYOR ANLAT BİZE
Musk'ın ifşa ettiği belgelerde Türkiye karşıtı propagandadan, seçimlere müdahale kadar geniş bir kirli operasyon var. Peki, Musk ipleri CIA'nın elinde olan Türkiye ekibine ne zaman el atacak? Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok Musk'a çağrı yaparak, "Twitter Türkiye'de ne dolapların döndüğünü, kimlerin, hangi gerekçelerle fişlendiğini anlat bize." ifadelerini kullandı.
İşte Altınok'un bugünü yazısı:
ELON MUSK TWİTTER'IN TÜRKİYE EKİBİNE NE ZAMAN EL ATACAK?
Elon Musk Twitter'ı aldığı günden beri şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter atıyor. Bütün cerahat ortalığa saçılıyor...
Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'den FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Sansür masaları hiç durmadan çalışmış.
Farkındayım, gerçek çıkan onca "komplo teorisinden" sonra artık daha az şaşırıyorsunuz. Ama bu ifşaatların bizzat Twitter'ın sahibinden gelmesi önemli. Ve Musk da tehditlere pabuç bırakacak biri değil. Bu yüzden Musk'ın Twitter'ı manipülasyondan arındırıp daha eşit ve özgür bir platforma dönüştürme çabalarının sonuç vereceğine inanıyorum.
Sesimizi duyurana kadar yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Twitter'ın Türkiye dosyalarına da lütfen bir el at Elon Musk! Artık bizi ne olarak, hangi kategoride tanımladılarsa...