Sözde 'özgür kuş' özde ABD istihbaratının maşası! Elon Musk Türkiye ekibine ne zaman el atacak?

SAVAŞIN ARKASINDA NE VAR?

Elon Musk'ı artık tüm dünya tanıyor. ABD'li milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. Kişisel serveti 178 milyar dolar. Elektrikli arabalardan uzay yolculuğuna kadar birçok alanda lider durumunda. Bundan 8 ay önce Musk ne zaman ki geç "Twitter'ı satın almak istiyorum" dedi ortalık karışmaya başladı.

Nitekim dediğini yaptı. Ekim ayında 44 milyar dolara ünlü sosyal ağ sitesinin yeni sahibi oldu. İşte bu satın almadan sonra ana akım medyanın Musk'a karşı tavrı daha da sertleşti ve adeta 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Peki bu savaşın arkasında ne var?

'BURALARI TEMİZLEMEYE GELDİM'

Ünlü milyarder, Twitter'ın ifade özgürlüğünü sınırladığını savunuyordu. Sosyal ağ sitesinin "bir takım güçlerin" kontrolünde olduğunu dile getiriyordu. İşte bu yüzden Twitter'ın sahibi olduğu ilk gün elinde bir lavabo ile şirketin merkezine giriş yapmıştı. Bazı yorumlara göre "Burayı temizleyeme geldim" mesajını vermişti.