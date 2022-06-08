Mayıs ayında atılan 145 milyon tweetin yüzde 23'ü bot hesaplardan atıldı! Twitter'da bot hesaplar nasıl yayılıyor?

İşte o açıklamalardan satır başları ve çarpıcı veriler;

Oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıkmış. 145 milyon tweet ile ilgili olarak yüzde 23'ü bu tweetlerin bot hesaplardan oluşuyor. Oldukça büyük bir rakam. 4'te 1'ine tekabül eden bir rakam.

ONLAR DEVREYE GİRİYOR

Sosyal medya günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle olumlu ve gerçek manada kullanıldığında bütün işlerimizi kolaylaştırıcı haberleşme ağlarının en önünde gelen bir sistem aslında sosyal medya platformları. Gerek eleştirilerini gerek ise şikayetlerini dillendirebildikleri bir ortam ancak burada devreye giren farklı amaçları negatif bir ortam hazırlamak isteyenlerin devreye girdiği bir sistem var o da bot hesaplar.