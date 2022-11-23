Türkiye kalleşlere ölüm yağdırdı, sözde müttefik ABD'yi 'endişe' sardı! Pentagon'dan skandal açıklama





Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.