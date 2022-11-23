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    • Dünya
    • 24.11.2022 00:45
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    • 24.11.2022 01:44
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    Türkiye kalleşlere ölüm yağdırdı, sözde müttefik ABD'yi 'endişe' sardı! Pentagon'dan skandal açıklama

    Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Sözde müttefik ABD’den skandal açıklama!

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata çok sayıda F-16 ve SİHA katıldı.



    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.


    PETROL RAFİNERİLERİ VE ASKERİ HEDEFLER
    Öte yandan bugün yürütülen harekat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedefleri de vuruldu.

    Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.



        SÖZDE MÜTTEFİK YİNE TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU! 'ENDİŞELİ'LERMİŞ...
        Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.

        Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.

        Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.



        Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.

        Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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