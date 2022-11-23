Kara harekatının hedefini Başkan Erdoğan gösterdi: Çıbanbaşı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıya cevap olarak başlatılan 'Pençe-Kılıç' hava harekatında PKK'lı teröristlerin inleri imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarıyla operasyonun yalnızca havadan değil karadan da yürütüleceğinin işaretini verdi.
TANK VE ASKERLE BİRLİKTE KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ
Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Birkaç gündür, uçak, top, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.
Bazı gafiller Türkiye'nin yaptığı harekâtları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkındadır.
Terör örgütü 2015'de 26 eylem, 2016'da 44 eylem, 2017'de 9 eylem yapmıştı, son yıllarda yılda 2'ye 3'e düşmüştür. YPG'nin PKK'nın kendisi olduğu ortaya çıktı. Attığımız adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü de güvence altına alacaktır.