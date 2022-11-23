Kara harekatının hedefini Başkan Erdoğan gösterdi: Çıbanbaşı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab

ÇIBAN BAŞI TEL RIFAT, MÜNBİÇ, AYN-EL ARAB

Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.

Uçaklarla, toplarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç. Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.