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    • 23.11.2022 13:42
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    • 23.11.2022 13:58
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    Kara harekatının hedefini Başkan Erdoğan gösterdi: Çıbanbaşı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab

    Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlleri 'Pençe-Kılıç' operasyonuyla Irak ve Suriye'deki terör yuvalarını havadan yerle bir etmişti. "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" sözleriyle kara harekatının sinyalini veren Başkan Erdoğan, operasyonunun hangi noktalara gerçekleşeceğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Kara harekatının hedefi: Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıya cevap olarak başlatılan 'Pençe-Kılıç' hava harekatında PKK'lı teröristlerin inleri imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarıyla operasyonun yalnızca havadan değil karadan da yürütüleceğinin işaretini verdi.

    TANK VE ASKERLE BİRLİKTE KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ
    Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Birkaç gündür, uçak, top, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin" ifadelerini kullanmıştı.

    BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR
    Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.

    Bazı gafiller Türkiye'nin yaptığı harekâtları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkındadır.

    Terör örgütü 2015'de 26 eylem, 2016'da 44 eylem, 2017'de 9 eylem yapmıştı, son yıllarda yılda 2'ye 3'e düşmüştür. YPG'nin PKK'nın kendisi olduğu ortaya çıktı. Attığımız adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü de güvence altına alacaktır.

        ÇIBAN BAŞI TEL RIFAT, MÜNBİÇ, AYN-EL ARAB
        Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.

        Uçaklarla, toplarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç. Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.

        Tel Rıfat, Münbiç, Ayn-el Arab gibi çıban başı yerlerden başlayacağız. Sınırlarımızı bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız çok güçlü." ifadelerini kullandı.

        TEL RIFATLILAR EVLERİNE DÖNMEYİ BEKLİYOR
        Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ve sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçeleri, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor.

        Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçti. İlçenin nüfus yapısını değiştiren YPG/PKK, bu yolla Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı.

        Derme çatma çadırlarda zor şartlarda yaşayan Tel Rıfatlılar, 6 yıldır evlerine tekrar kavuşmanın hayalini kuruyor. Azez ilçesine sığınan Tel Rıfatlılar, sık sık terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinin son bulması talebiyle protesto düzenliyor.

        MÜNBİÇ'TE DE HALK HUZURSUZ
        Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla sivil halkı canından bezdiriyor.

        YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.

            Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

            TEL RIFAT'I RUSYA'NIN, MÜNBİÇ'İ İSE ABD'NİN YARDIMIYLA İŞGAL ETTİ
            YPG/PKK, 2016 başında Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı. Örgüt, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

            Terör örgütü, 2016'nın başında o dönem işgal ettiği Afrin'den, Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenleyerek Tel Rıfat'ı işgal etti.

            İlçenin işgalinde Rusya'nın desteğini alan örgüt, Münbiç'i ise ABD güçlerinin desteğiyle işgal altına aldı.

            Suriye'deki iç savaşta Temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne giren Münbiç ilçesi, Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. ABD, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle YPG/PKK'nın Münbiç'e girmesini sağladı. Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle ilçede YPG/PKK'nın işgali gerçekleşti.

            GÜVENLİ BÖLGELERE TEHDİT OLUŞTURUYOR
            Terör örgütü, yuvalandığı bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor.

                Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde ağır silahlarıyla konuşlanan teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgesindeki yerleşimleri hedef alıyor.

                Teröristler, Münbiç'teki Sacur Çayı çevresinden de güvenli bölgedeki Cerablus ve Bab ilçelerini ağır silahlarla vuruyor.

                ABD VE RUSYA'NIN VAATLERİNE RAĞMEN ÇEKİLMEDİLER
                Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı (BPH) esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.

                Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

                BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde, Amerikan tarafı, örgütün sınırdan 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneye çekileceği sözünü verdi ancak Washington yönetimi bu taahhüdünü yerine getirmedi.

                Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti.

                    Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.

                    Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.

                    MÜNBİÇ YOL HARİTASI DA TAMAMLANMADI
                    Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

                    Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

                    KARAUZ'DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER
                    Teröristlerin İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği hain saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

                        Önemli açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Suriye'nin kuzeyindeki son durumu ve olası bir operasyonu değerlendirdi.

                        5 ETKİLİ OPERASYON DÜZENLENDİ
                        Yücel Karauz "Türkiye terörü kökünde imha etmek üzere 5 kritik operasyon düzenledi. Sınırın yüzde 65'i kontrol edecek şekilde TSK tarafından güvenli bölge oluşturuldu. ABD ve Rusya ile protokoller yapıldı. Bölgedeki teröristlerin bölge dışına çıkması sözü verilmesine rağmen bu ülkeler sözlerinde durmadılar. " dedi.

                        TERÖRÜN YÖNETİLDİĞİ MERKEZ: AYN EL ARAP
                        Kobani'nin kritik bir nokta olduğuna dikkat çeken Karauz "Suriye harekat alanında Ayn El Arap (Kobani) bölgesi Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez. Bu bölgelerle ilgili Türkiye'nin faaliyetleri var. Askeri harekatı yalnız başına yürütmek tek başına sonuç ifade etmiyor. Süreci diplomasi ve siyasetle de desteklemek gerek." diye konuştu.

                        ABD'nin 286 milyon doları ek ödenek olarak PKK/PYD'ye sağladığını hatırlatan Karauz yine Rusya ve İran'ın da terör faaliyetlerinin durdurulmasına engel olmaya çalıştığını aktardı.

                        "TÜRKİYE'NİN PLANLARI VAR"
                        Karauz ayrıca "Kobani gibi Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör faaliyetlerine yönelik uzun menzilli sistemler, istihbarat ile askeri harekatı kapsayan yöntemler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin inanıyorum ki bu noktada planları var. G-20 Zirvesindeki görüşmeler bu noktada önemli. " diye ekledi.

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                        Haberler Güncel Kara harekatının hedefini Başkan Erdoğan gösterdi: Çıbanbaşı Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab
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