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    • Dünya
    • 23.03.2022 11:42
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    • 23.03.2022 12:02
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    Avrupa'yı yağ kıtlığı sardı! Raflar bomboş kaldı

    Dünya genelinde koronavirüs salgını ile başlayan tedarik zincirindeki kırılma ve ham maddeye ulaşım zorlukları, yaklaşık 1 ay önce başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile zirveye çıktı. Avrupa'da kriz noktasına gelen sıvı yağ, raflarda yer alamadı. Almanya ve Hollanda'daki marketlerde rafların boş kalması böyle görüntülendi.

    Avrupa’yı yağ kıtlığı sardı!

    Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke, birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.

    AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ

    Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı.

    İlk sorun Almanya, İspanya ve Belçika'da ortaya çıktı. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu bu ülkelerde büyük marketlerin yağ ve un farları başta olmak üzere ihracata dayalı birçok tahıl ürününe ulaşmak zorlaştı.

    KISITLAMA GELDİ

    Belçika'da büyük marketler, sınırlı sayıdaki ürünlere 2 paketlik satın ama kotası getirdi. Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklamasında, küresel gıda krizine dikkat çekerek krizin Fransa'yı daha derinden etkilemesi durumunda Fransız vatandaşlarına gıda yardımı yapılacağını söyledi.

        HOLLANDALILAR KORKUYOR

        Hollanda'da az sayıdaki markette sıvıyağ bulmak hala mümkün. Ancak nadir bulunan ürün olması nedeniyle, tüketiciler sıvıyağların yüksek fiyatlarda satılmasından muzdarip.

        Hollandalılar, market fiyatlarının daha ne kadar artacağını bilmiyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni krizlerin yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyor.

        FİYATLAR HER GÜN ARTIYOR

        Hollandalıların böyle tepki gösterdi:

        Normalde Ukrayna'dan Rusya'dan sürekli gelen ürünler artık gelmiyor. Ellerindeki mallar azaldığı için paylaştırıyorlar. Fiyatı artırdılar. Her gün de artıyor. Kolay bulunmuyor. Her gün azar azar paylaştırıyorlar marketçiler arasında. Yüzde yüz bir yükseliş var. Rusya savaşı bitmediği müddetçe bu işin gidişatı iyi değil. Getirmemizle bitmesi bir oluyor.

        DİĞER ÜRÜNLERDE DE FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK"

        - Ben emekliyim, biz Hollandalılar sıvı yağı pek fazla kullanmasak da 1 litresinin 5 euronun üzerine çıkacağını görmek artık bizi farklı arayışlara yöneltti. Bence bu da büyük bir ihtimalle Ukrayna'dan veya Rusya'dan buraya yağ gelmemesinden kaynaklanıyor. Sadece bununla kalmayacak. Diğer ürünlerde de fiyat artışlarının yaşanacağını düşünüyorum.

            Böyle olacağı hiçbir zaman aklımdan geçmezdi. Normalde bizim mutfağımızda kullandığımız zeytinyağının litresini 5 euroya almak çok farklı bir olay. Bunun büyük bir ihtimalle tedarik sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum.
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            Avrupa’yı yağ kıtlığı sardı!
            Haberler Dünya Avrupa'yı yağ kıtlığı sardı! Raflar bomboş kaldı
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