Avrupa'yı yağ kıtlığı sardı! Raflar bomboş kaldı

Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke, birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.
AVRUPA'DA RAFLAR BOŞ
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı.
İlk sorun Almanya, İspanya ve Belçika'da ortaya çıktı. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu bu ülkelerde büyük marketlerin yağ ve un farları başta olmak üzere ihracata dayalı birçok tahıl ürününe ulaşmak zorlaştı.
KISITLAMA GELDİ
Belçika'da büyük marketler, sınırlı sayıdaki ürünlere 2 paketlik satın ama kotası getirdi. Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklamasında, küresel gıda krizine dikkat çekerek krizin Fransa'yı daha derinden etkilemesi durumunda Fransız vatandaşlarına gıda yardımı yapılacağını söyledi.