Avrupa'yı yağ kıtlığı sardı! Raflar bomboş kaldı

Hollandalılar, market fiyatlarının daha ne kadar artacağını bilmiyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni krizlerin yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyor.

FİYATLAR HER GÜN ARTIYOR

Hollandalıların böyle tepki gösterdi:

Normalde Ukrayna'dan Rusya'dan sürekli gelen ürünler artık gelmiyor. Ellerindeki mallar azaldığı için paylaştırıyorlar. Fiyatı artırdılar. Her gün de artıyor. Kolay bulunmuyor. Her gün azar azar paylaştırıyorlar marketçiler arasında. Yüzde yüz bir yükseliş var. Rusya savaşı bitmediği müddetçe bu işin gidişatı iyi değil. Getirmemizle bitmesi bir oluyor.