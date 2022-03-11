Kriz tellallarının ortaya attığı yağ krizi yalanı çöktü ancak savaş Avrupa'yı vurdu raflar boşaldı





BİR MARKETTEN 10 TON

Türkiye'nin tüm illerinde marketlere denetimler sürdürülüyor. Rafların yanı sıra depolar da inceleniyor. Raflarda bulunmayan yağlar, depolardan çıkıyor. Kimi tüm yağlarını kimi de 5 litrelik ürünleri depolara kaldırıyor. Depolardan tonlarca stoklanmış yağ çıkıyor. Öyle ki, dün sadece bir marketin deposunda 10 ton ayçiçek yağı bulundu. Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Gemilerden biri 15 Mart'ta, 3'ü de 17 Mart'ta gelecek. Avrupa'da ise gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yağ bulamayan Avrupalılar, marketlerdeki ürünleri kapışıyor.