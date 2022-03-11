Kriz tellallarının ortaya attığı yağ krizi yalanı çöktü ancak savaş Avrupa'yı vurdu raflar boşaldı

Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı etkilediği alanlar arasında ilk sıralarda gıda ve enerji yer aldı. Dünyada hem tedarik sıkıntıları hem de fiyat artışları yaşanırken; Türkiye vatandaşa en az şekilde yansıması için tedbirlerini alıyor. Ancak fırsatçılar da boş durmuyor. Ayçiçek yağında ürün sorunu yaşanmadığının duyurulmasına karşın; fırsatçılar 'yağ yokmuş' oyunu sergiliyor. Yapılan spekülasyonlar nedeniyle vatandaş marketlere koşarken; Türkiye'nin dört bir yanındaki denetimler ise stokçuluğu gözler önüne seriyor.
BİR MARKETTEN 10 TON
Türkiye'nin tüm illerinde marketlere denetimler sürdürülüyor. Rafların yanı sıra depolar da inceleniyor. Raflarda bulunmayan yağlar, depolardan çıkıyor. Kimi tüm yağlarını kimi de 5 litrelik ürünleri depolara kaldırıyor. Depolardan tonlarca stoklanmış yağ çıkıyor. Öyle ki, dün sadece bir marketin deposunda 10 ton ayçiçek yağı bulundu. Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Gemilerden biri 15 Mart'ta, 3'ü de 17 Mart'ta gelecek. Avrupa'da ise gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yağ bulamayan Avrupalılar, marketlerdeki ürünleri kapışıyor.
'YAĞ'MALANDI
Pek çok Avrupa ülkesi gibi Almanya'da da yağ ve un krizi çıktı. Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı ve un rafları boşaldı. Ayçiçek yağının litre fiyatı 1.80 euroya kadar çıkarken, bazı zincir marketler müşteri başına 4 litre kısıtlaması getirildi. Almanya Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID), Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu belirtirken, fiyatların artmasını beklediklerini söyledi.