Seçimi kaybeden ABD Başkanı Trump, asla teslim olmayacağını ifade etti. Trump, Başkan Yardımcısı Pence'e Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısı yaptı. Pence ise bu teklifi geri çevirdi.
Trump'ın destekçileri, Kongre binasını bastı. Bir kadının silahla vurulduğu açıklandı. Kongre kapatılırken Beyaz Saray'a bomba ihbarı yapıldı. Türkiye, "Tarafları itidale davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
BU BİR KALKIŞMA
Biden, "Bir kalkışmadır. Bu kaostur. Trump'ın TV'ye çıkması ve yeminini tutup Anayasa'yı savunması lazım" dedi.