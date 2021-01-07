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    ABD yine karıştı: binası, ’ın destekçileri tarafından basıldı

    ’ın başkanlık tescil oturumunun yapıldığı binası, ’ın destekçileri tarafından basıldı. Çıkan olaylarda bir kadının silahla vurulduğu açıklandı.

    Seçimi kaybeden , asla teslim olmayacağını ifade etti. Trump, Başkan Yardımcısı 'e Biden'ın zaferini 'de onaylamaması çağrısı yaptı. Pence ise bu teklifi geri çevirdi.


    Trump'ın destekçileri, Kongre binasını bastı. Bir kadının silahla vurulduğu açıklandı. Kongre kapatılırken 'a bomba ihbarı yapıldı. , "Tarafları itidale davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.



    BU BİR KALKIŞMA
    Biden, "Bir kalkışmadır. Bu kaostur. Trump'ın TV'ye çıkması ve yeminini tutup 'yı savunması lazım" dedi.

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    Haberler Dünya ABD yine karıştı: Kongre binası, Donald Trump’ın destekçileri tarafından basıldı