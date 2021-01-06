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    • 06.01.2021 23:20
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    ’daki olayların ardından 'den 'ye itidal çağrısı: "Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz"

    ’nin başkenti ’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Yaşanan gelişmelerin ardından 'den ABD'ye itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den ABD'ye itidal çağrısı

    Başkanı , "'yı Kurtar" adlı mitingine başkent 'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin başkenti 'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.



    TÜRKİYE'DEN ABD'YE ÇAĞRI
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından 'den ABD'ye itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Washington’daki olayların ardından Türkiye'den ABD'ye itidal çağrısı: "Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz"