Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın imzasını taşıyan taziye metninde, tüm zamanların en büyük futbol oyuncularından biri olan Maradona'nın yaşamını yitirdiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Maradona'nın ailesine, Arjantin halkına ve hükümetine taziye sunulan mesajda, şu sözlere yer verildi:

"Futbola birçok yönden benzersiz katkılarda bulundu. Kendinize inandığınızda ve ideallerinizin gerçekleşmesi için bedeninizi, kalbinizi ve zihninizi adadığınızda her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Olağanüstü becerilere sahip bir sporcu olarak, insan başarısının sınırlarını yeni zirvelere taşıdı ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbol taraftarına unutulmaz sevinç anları yaşattı. Her zaman hatırlanacak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek efsaneler arasında hak ettiği yeri alacağına şüphe yok. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın."