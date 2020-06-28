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    • 28.06.2020 18:01
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    Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklaması: 3-4 günde bir test yaptırıyorum!

    Devlet Başkanı , kendisine üç-dört günde bir corona virüs testi yapıldığını, şimdiye dek bunların hepsinin negatif çıktığını söyledi.

    Putin'den korona açıklaması: 3-4 günde bir...

    lideri Putin Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda, kendisine ne sıklıkta corona virüs testi yapıldığı sorusuna cevaben, "Düzenli olarak, üç-dört günde bir" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı bu testlerinin her birinin negatif mi çıktığı sorusuna ise "Tanrı'ya şükür evet" yanıtını verdi.

    Rusya lideri ülkesinde corona virüsün yayılımını engelleme tedbirleri kapsamında mart ayından itibaren kendisini 'nın hemen dışındaki Novo-Ogaryovo konutunda karantina altına almıştı. Görüşmelerini de buradan video-konferans yöntemiyle sürdürmüştü.

    Şimdiye dek Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Başbakan Mihail Mişustin dahil hükümetten birkaç kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Hepsi tedavinin ardından iyileşip görevlerine geri dönmüş durumda.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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