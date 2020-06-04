









Halk, başkentin Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılmasının ardından kutlama yapmak için Libya bayraklarıyla Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Halk, Hafter aleyhine sloganlar atarak, "Şehitlerin kanı boşuna gitmedi" ve "Hafter, sen korkaksın" ifadelerini kullandı.

UMH güçlerinin bu sabah Ayn Zara, Vadi er-Rabi, Kasır Bin Gaişr, Souk Al-Sabt, Souk Al-Khamis Amsehel ve Fum Malaga bölgelerini kontrol altına almasının ardından UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada Trablus'un idari sınırlarında tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu. UHM güçleri Hafter'e ait çok sayıda aracı ve mühimmatı ele geçirdi.



