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Netanyahu'ya testi! Başbakanı Netanyahu koronavirüs mü?

Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçip açıklama yapan Başbakanı Netanyahu'da hastalık belirtileri görülmüştü. Tedbir amaçlı testine giren Netanyahu'nun test sonucu belli oldu.

  • Dünya
  • 16.03.2020 10:20
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 10:21
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Netanyahu'ya koronavirüs korkusu sardı

Başbakanı 'nun yeni tip (Kovid-19) testi yaptırdığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Testin kaç kişiye yapıldığı açıklanmadı.

NEGATİF ÇIKTI
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

VAKA SAYISI 200'E ULAŞTI
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar hariç birçok ticari işletmenin bugünden itibaren bir sonraki talimata kadar kapatılması kararlaştırılmıştı.

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