Türkiye, koronavirüs salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, hem kamu hem de özel sektör önlemlerini artırmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan koronavirüs toplantısının ardından tedbirlerde ikinci aşamaya geçildi. Eylem Takip Grubu kuruldu, 81 ile genelge gönderildi. Hem kamu hem de özel sektörde büyük bölümü bugün itibariyle yaşama geçirilecek olan bazı uygulamalar şöyle:
Koronavirüs önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi!
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vakalarının odtaya çıkmasının ardından koronavirüs önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi. Kamu ve özel sektörde Kovid-19 düzeni genişledi. İşte vakaların artmasının ardından alınan bir dizi koronavirüs önlemleri...
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