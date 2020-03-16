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virüs lerinde ikinci aşamaya geçildi!

Son dakika haberi... 'de virüs vakalarının odtaya çıkmasının ardından lerinde ikinci aşamaya geçildi. Kamu ve de Kovid-19 düzeni genişledi. İşte vakaların artmasının ardından alınan bir dizi koronavirüs önlemleri...

  • Güncel
  • 16.03.2020 07:53
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 07:56
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Türkiye, koronavirüs salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, hem kamu hem de özel sektör önlemlerini artırmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan koronavirüs toplantısının ardından tedbirlerde ikinci aşamaya geçildi. Eylem Takip Grubu kuruldu, 81 ile genelge gönderildi. Hem kamu hem de özel sektörde büyük bölümü bugün itibariyle yaşama geçirilecek olan bazı uygulamalar şöyle:

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