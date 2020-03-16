



Türkiye, koronavirüs salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, hem kamu hem de özel sektör önlemlerini artırmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan koronavirüs toplantısının ardından tedbirlerde ikinci aşamaya geçildi. Eylem Takip Grubu kuruldu, 81 ile genelge gönderildi. Hem kamu hem de özel sektörde büyük bölümü bugün itibariyle yaşama geçirilecek olan bazı uygulamalar şöyle: