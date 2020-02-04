Kendilerine Rusya tarafından istihbarat verilmesine rağmen Türk birliklerini topçu atışlarıyla vurup 8 askeri şehit eden katil Esed rejimi, saldırı sonrası bir de küstah açıklama yaptı. Türkiye'ye ağır suçlamalar yönelten Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad, "Türkiye'nin İdlib'deki eylemlerinin yapılan anlaşmaların kaba ihlali olduğunu" savundu.

ANLAŞMALARI İHLAL EDEN REJİM TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Yapılan tüm ateşkes anlaşmalarına uymayarak sivil katliamına Rusya'nın desteğiyle hız veren rejim, Türkiye'yi anlaşmalara uymamakla suçladı. Mikdad, Türk askeri birliklerin İdlib'e gönderildiği haberleriyle ilgili şunu söyledi: "Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor."



Komşusu terör örgütleri, başka ülkelerin milis ve askerleriyle bataklığa sürüklenmişken, Türkiye'de kendi sınırlarını korumak ve katliamdan kaçan halka sahip çıkmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenledi. Türkiye, bu bölgeleri terörden arındırarak okullar, hastaneler, marketler vs kurdu ve toprakları gerçek sahiplerine bıraktı. Yaptıkları saldırlarla milyonlarca insanın evsiz kalmasına ve göç etmelerine sebep olan rejimin Suriyeli diplomatı, Türkiye'nin insani yaklaşımını hiçe sayarak, "Halkı yerinden etmek, Türk bayrağı asmak ve Türk okullarını açmak gibi sömürgeci eylemlere de izin verilmiyor. Bunlar, Türkiye'nin duyurduğu amaçlara aykırı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÜÇÜNCÜ SUÇLAMA

Türkiye'nin "Suriye'yi işgal etme, sömürge haline getirme ve içişlerine karışma" niyetinin başta Astana ve Soçi olmak üzere Suriye'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik tüm anlaşmaların kaba ihlali olduğunu savunan Mikdad, İdlib'deki silahlı grupların Ankara ile koordinasyon içinde olduğunu iddia ederek Türkiye'nin, kendisini olumsuz şekilde etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.