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  • 04.02.2020 08:11
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 08:40

Türk askerlerini şehit eden katil rejiminden 'ye skandal suçlama!

Suriye'nin kentinde Türk askerlerini hedef alan  rejiminden ilk açıklama geldi. Rejim yanlısı al-Watan gazetesine konuşan , küstah sözler sarf ederek 'yı "işgalci" olmakla itham etti.

Esed rejiminden skandal Türkiye açıklaması!

Kendilerine tarafından istihbarat verilmesine rağmen Türk birliklerini topçu atışlarıyla vurup 8 askeri şehit eden katil rejimi, saldırı sonrası bir de küstah açıklama yaptı. 'ye ağır suçlamalar yönelten , "Türkiye'nin İdlib'deki eylemlerinin yapılan anlaşmaların kaba ihlali olduğunu" savundu.

ANLAŞMALARI İHLAL EDEN REJİM TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI
Yapılan tüm ateşkes anlaşmalarına uymayarak sivil katliamına Rusya'nın desteğiyle hız veren rejim, Türkiye'yi anlaşmalara uymamakla suçladı. Mikdad, Türk askeri birliklerin 'e gönderildiği haberleriyle ilgili şunu söyledi: "Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor."

Komşusu terör örgütleri, başka ülkelerin milis ve askerleriyle bataklığa sürüklenmişken, Türkiye'de kendi sınırlarını korumak ve katliamdan kaçan halka sahip çıkmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenledi. Türkiye, bu bölgeleri terörden arındırarak okullar, hastaneler, marketler vs kurdu ve toprakları gerçek sahiplerine bıraktı. Yaptıkları saldırlarla milyonlarca insanın evsiz kalmasına ve göç etmelerine sebep olan rejimin Suriyeli diplomatı, Türkiye'nin insani yaklaşımını hiçe sayarak, "Halkı yerinden etmek, Türk bayrağı asmak ve Türk okullarını açmak gibi sömürgeci eylemlere de izin verilmiyor. Bunlar, Türkiye'nin duyurduğu amaçlara aykırı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÜÇÜNCÜ SUÇLAMA
Türkiye'nin "Suriye'yi işgal etme, sömürge haline getirme ve içişlerine karışma" niyetinin başta ve Soçi olmak üzere Suriye'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik tüm anlaşmaların kaba ihlali olduğunu savunan Mikdad, İdlib'deki silahlı grupların ile koordinasyon içinde olduğunu iddia ederek Türkiye'nin, kendisini olumsuz şekilde etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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