Ülkesini Rusya başta olmak üzere PKK'lı teröristlere bırakan Esed rejimi, İdlib'de askerlerimizi hedef aldı. İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışında 7 Mehmetçik ile 1 sivil şehit düştü. 6 askerimiz de yaralandı.
- Güncel
- 04.02.2020
- Gazete
İdlib'de kalleş saldırı
Esed'in teröristleri, İdlib'de Mehmetçiğimizi hedef aldı. Yoğun topçu atışında 7 asker ve 1 sivil şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı. Ordumuz hemen bu saldırıya karşılık verdi.
Ülkesini Rusya başta olmak üzere PKK'lı teröristlere bırakan Esed rejimi, İdlib'de askerlerimizi hedef aldı. İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışında 7 Mehmetçik ile 1 sivil şehit düştü. 6 askerimiz de yaralandı.
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