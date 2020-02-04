Bahçeli: Esed kontrolden çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısının ardından Esed rejimine sert tepki gösterdi. "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik gelmeyecektir. Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısının ardından Esed rejimine sert tepki gösterdi. "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik gelmeyecektir. Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür" dedi. TÜM MANŞETLER