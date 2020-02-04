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Bahçeli: Esed kontrolden çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısının ardından Esed rejimine sert tepki gösterdi. "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik gelmeyecektir. Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür" dedi.

Bahçeli: Esed kontrolden çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısının ardından Esed rejimine sert tepki gösterdi. "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik gelmeyecektir. Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür" dedi.

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