Başkan Erdoğan çok net İdlib uyarısı: Önümüzü kesmeyin

Hedefler vuruldu. Rejim unsurları etkisiz hale getirildi. Fakat noktayı koymak yok, operasyon devam ediyor.Rus makamlarına sesleniyorum: Muhatabımız rejimdir, önümüzü kesme gibi bir durum olmasın.

Suriye rejimi önceki gece Türk konvoyuna saldırdı. 7'si asker 8 kişi şehit oldu.Tayyip Erdoğan, İdlib'te yaşanan kalleş saldırıya ilişkin başsağlığı diledi. Rusya'ya sitem etti. Esed'e sert çıktı:bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğinin temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Esed'e hemen cevap verilmiş, rejim unsurları etkisiz hale getirilmiştir. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide Milli İstihbarat Teşkilatımız'ın (MİT) belirlemiş olduğu noktaları tamamen ateş hattında tutuyor.konuda Rus yetkili makamlarına da "muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir" diyoruz. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın. Çünkü burada biz bir tarafta şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz... Erdoğan, Ukrayna'daki basın toplantısında ise şöyle konuştu:cinayetinin failinin Ukrayna'da olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim.yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çiziyorum. Sorunun kısa zamanda çözülmesini umuyoruz.Erdoğan, Kiev'deki Türkiye- Ukrayna İş Forumu'na katıldı. "2023 itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmini iki kat artışla 4.8 milyardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.