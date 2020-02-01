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  • 01.02.2020 07:12
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 07:16

Son dakika: Türkleri taşıyan uçak "" Wuhan'dan ayrıldı

Son dakika haberi... 'in Wuhan kentinden 48 kişiyi yurda getirecek olan uçak 'ye doğru hareket etti. Uçağın bugün öğleden sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

Wuhan'daki Türkleri taşıyan uçak kalktı

yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere 'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak 'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"
Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce 'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.



ÇİN'DEKİ 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.





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